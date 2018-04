Burkina Faso: Bobo-Dioulasso - 200 associations soutiennent la gouvernance de Roch

Des mouvements associatifs et collectifs d'associations de la région des Hauts-Bassins ont organisé un meeting, le samedi 28 avril 2018 à Bobo-Dioulasso. Ce meeting régional a pour but de soutenir les actions du gouvernement burkinabè.

Le régime de Roch Marc Christian Kaboré peut toujours compter sur le soutien des mouvements associatifs et des collectifs d'associations de la région des Hauts-Bassins.

En effet, ces derniers ont organisé un meeting, le samedi 28 avril 2018 à Bobo-Dioulasso, pour réaffirmer leur soutien à la gouvernance du président Kaboré. Plus de 200 associations, soit 3000 participants, ont pris part à cette mobilisation, selon le président du comité d'organisation de la manifestation, Omar Traoré.

A l'entendre, ce meeting n'est qu'un soutien moral au pouvoir en place. «Toutes les associations et Organisations de la société civile (OSC) des Hauts-Bassins se sont réunies, pour témoigner leur reconnaissance au président Roch et au gouvernement, pour le travail qui est abattu», a déclaré le président du comité d'organisation.

Et vu la nature du meeting et la mobilisation qui a eu lieu, il s'est dit satisfait. Pour le coordonnateur national des mouvements et associations de la société civile, Abdoulaye Mossé, par ailleurs député du parti au pouvoir, cette rencontre n'est pas politique, mais plutôt un cadre de veille citoyenne.

« Vous avez le droit de chercher à savoir ce qui est fait pour l'amélioration de vos conditions de vie, d'apprécier la vie de la nation et de soutenir l'action du gouvernement », a laissé entendre Abdoulaye Mossé.

Cette rencontre a donc, aux yeux de l'élu, pour objectifs, d'écouter et de recueillir les avis de la population sur la gestion de la cité, et recevoir ses préoccupations et suggestions pour une bonne exécution des actions gouvernementales.

Les initiateurs du meeting veulent se démarquer des pratiques du passé. «Nous nous sommes engagés à mettre fin à la mission du comité d'organisation à l'issue du présent meeting», a confié Abdoulaye Mossé. Pour dit-il, permettre aux structures faîtières des femmes, des jeunes, de rayonner sur les Hauts-Bassins.

Des doléances

Abou Soufiane Traoret est le représentant de la jeunesse à cette rencontre. Le porte-parole de la jeunesse a, à l'occasion, égrené quelques préoccupations des jeunes.

Il a, entre autres, plaidé pour une formation plus professionnalisante de la jeunesse, et pour leur prise en compte dans les instances décisionnelles. La représentante des femmes, Safiatou Traoré, a, quant à elle, rassuré le pouvoir de leur soutien indéfectible.

«Notre présence montre que vous pouvez compter sur nous, quand il s'agit de développement de notre pays », a lancé Safiatou Traoré aux dirigeants actuels du pays des hommes intègres. Mme Traoré a, en outre, soumis des doléances aux autorités.

Des doléances qui, à l'écouter, appellent à rendre plus efficace, la gratuité des soins, augmenter la qualité des médicaments dans les dépôts pharmaceutiques des centres de santé. Mais aussi à implanter des forages dans les villages et construire des bornes fontaines dans les zones non loties.

En sa qualité d'interface entre le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) et les OSC, les mouvements et associations, le député Mossé a promis de transmettre fidèlement à qui de droit, les suggestions et les doléances des uns et des autres.