Afrique: Cyclisme/Tour 2018 du Sénégal (7e étape) - Trois Algériens dans le top 10 du classement général

Après que l'écart soit longtemps resté sous la minute, il grimpa à un maximum de 1'30" à la sortie de Thiès, au km 90 de course. A 20 kilomètres de l'arrivée, l'écart était de 1'15". Dix bornes plus loin, il n'était plus que de 25". Le peloton ne fit qu'une bouchée des courageux fuyards, en vue de la ligne d'arrivée.

Trente kilomètres plus loin, une nouvelle échappée prit forme, cette fois composée de cinq coureurs : Mohamed Bouzidi (Sovac-Natura4Ever), Mathieu Troude (Club de la Défense), Didier Munyaneza (équipe nationale du Rwanda), Harouna Ilboudo (équipe nationale du Burkina Faso) et William Goodfellow (VéloSélect-Apogée).

La course qui a été très disputée s'est finalement jouée au sprint, dans un peloton groupé et comportant 45 des 62 coureurs qui ont pris le départ.

Dans ce classement général, Reguigui qui avait perdu son maillot jaune à l'issue de la 6e étape en accusant un retard de plus de quatre minutes est revenu à la 4e place, avec désormais 4'19 de retard, alors que Mohamed Bouzidi pointe à la 9e place, avec un retard de 4'58, devant deux de ses coéquipiers, à savoir le Belge Ribin Steenuit (5'09") et l'Algérien Islam Mansouri (7'12").

Le maillot jaune est endossé par le Namibien Dan Craven, sociétaire du club allemand Embrace the world cycling, avec 20h32:20 à l'issue de cette 7e étape, remportée par le Néerlandais Jos Koop de Global Cycling Team en 3h21:44, devant l'Algérien Mahdi Hamza et le Français Mederic Clain, avec le même temps.

