Burkina Faso: SOFITEX - 836 000 tonnes de coton grâce à des innovations

« Cela permettra d'arroser les plants en cas de stress hydrique. En plus, nous faisons la promotion des cordons pierreux dans les champs afin de retenir plus d'eau », a-t-il dévoilé. En outre, il a révélé qu'une des innovations majeures de la présente campagne est l'assurance agricole.

Maintenant, nous prions Dieu pour qu'il nous gratifie d'une bonne pluviométrie pour le rayonnement de la filière », a-t-il imploré. Justement à ce sujet, il a relevé que le fiasco de la campagne 2017-2018 surtout dans la zone SOFITEX est due essentiellement à la baisse et à l'arrêt précoce de la pluie et aux ravages des parasites.

« Nous avons donc une hausse de 5 000 F CFA du prix d'achat de la tonne de coton graine par rapport à la campagne passée. Cet état de fait et le maintien des prix de cession des intrants constituent des conditions économiques favorables pour une plus grande mobilisation des producteurs dans la culture du coton au cours de la campagne 2018/2019.

« Le maintien des prix de cession des engrais et des insecticides, malgré leur coût toujours plus élevé sur le marché mondial a été obtenu grâce à une subvention de l'ordre de 16,288 milliards de F CFA dont 9,614 milliards octroyés par l'Etat et le reste apporté par les sociétés cotonnières.

