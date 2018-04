Burkina Faso: Jazz à Ouaga 2018 - Un festival de résistance

Et de se réjouir du nombre d'artistes de « haut niveau » reçus, en 26 ans d'existence, sur la scène de Jazz à Ouaga. Parmi ces grands noms figurent, entre autres, Cheick Tidiane Seck, Ali Farka Touré, Toumani et Sidiki Diabaté, Vieux Farka Touré (Mali), Habib Koité (Mali), Bembeya Jazz National (Guinée), Bil Aka Kora et le Djongo System, Alif Naaba, Richard Bona, John Yalley, Rido Bayonne et le Big Band, Biri, Mamar Kassey, Didier Lockwood Quartet, Mina Agossi, Etienne Mbappé, Ray Lema et Jean Goubald. Sans oublier l'artiste-musicien sénégalais Habib Faye, décédé le mercredi 25 avril 2018 à Paris d'une infection pulmonaire. Il avait 53 ans.

L'ouverture du festival Jazz à Ouaga 2018 a été électrique et une affaire de lauréats. Pour donner le ton des spectacles de cette 26e édition, les organisateurs ont programmé des artistes auréolés de prix, à savoir Sabwana orchestra, le collectif franco-burkinabè lauréat du concours Jazz-performance, et M'Bouillé Koité, vainqueur du prix Découvertes RF1 2017.

