Ile Maurice: Rodrigues - En route pour le cimetière, un mort atterri dans une rivière

Mais tous se disent que l'accident aurait pu avoir des conséquences plus graves. Et qu'ils auraient pu, eux aussi, finir dans un cercueil...

Perine Hercules explique que le cercueil de son beau-père s'est brisé et une partie du corps en est sortie. «Mais il n'est pas tombé dans la rivière et il était intact. Il gisait en bordure de route.» Le septuagénaire est, lui, décédé à la suite d'une longue maladie, qu'il a combattue courageusement des années durant.

«Nous étions en route pour le cimetière, près de Cité-Papaye, lorsqu'une personne a surgi de nulle part. On a essayé de l'éviter. Mé masinn finn perdi lélan et finn ranvers dan larivier», raconte Perine Hercule. Heureusement cependant, personne n'a été grièvement blessé lors de cet accident. «Éna enn dimounn ki finn gagn koupé kot so lizié.» Ayant repris leurs esprits, les 12 occupants de la voiture se sont débattus pour sortir de la rivière. «Éna ki finn rési sorti, lerla sakenn nou finn ed nou kamarad.»

Il est toujours sous le choc. Et n'arrive même plus à fermer l'œil depuis l'accident survenu à Quatre-Vents, Rodrigues, mercredi. Perine Hercules, 23 ans, était à bord du 4×4 qui s'est renversé alors qu'il allait enterrer son beau-père de 73 ans... Les 12 personnes qui se trouvaient à bord du véhicule, ainsi que le cercueil, ont atterri dans la rivière. Récit.

