Sénégal: Programme de formation sur l'institutionnalisation du genre dans les forces armées

communiqué de presse

Atelier de Formation des formateurs 30 avril au 04 mai 2018 Hôtel Adjana Kaolack-Sénégal

30 Avril au 04 Mai Hôtel Adjana – Kaolack : Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de formation sur « l’Institutionnalisation du genre dans les Forces Armées », le Ministère des Forces Armées, en collaboration avec le Ministère de la Femme de la Famille et du Genre, et l’ONG Femmes Africa Solidarité (FAS) à travers son Centre PanAfricain pour le Genre, la Paix et le Développement (PAC) organisent un Atelier de formation des formateurs du 30 avril au 04 mai 2018 à l’Hôtel Adjana, Kaolack-Sénégal.

Cet atelier de formation des formateurs, soutenu par ONU femmes s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Sectorielle Genre des Forces Armées (2012-2022) et vise à créer un pool de formateurs au sein de l’Armée et de la Gendarmerie outillés aux notions d’équité et d’égalité, et capable de prendre en charge la formation des différentes cibles pour une intégration effective du genre à tous les niveaux.

Le module proposé est articulé autour de 3 sous thèmes à savoir :

Une formation de base sur le Genre, ses notions et concepts; un renforcement de capacité à la prise de décision sensible de genre ; et une formation sur les outils et techniques de prévention des exploitations et abus sexuels dans les opérations de maintien de la paix.

Avec la contribution technique de formateurs experts, l’atelier verra ainsi la participation de 40 formateurs, hommes et femmes, dans une dynamique participative et interactive, basée sur les principes d’apprentissage et acquisition de compétences.

La Stratégie sectorielle genre initiée par le Ministère des Forces armées a permis de réviser le cadre juridique et institutionnel pour relever les défis liés à l’intégration des femmes dans le corps militaires. Elle a par ailleurs permis l’élaboration d’un manuel du formateur en vue de renforcer les capacités du personnel militaires en genre, qui demeure aujourd’hui un enjeu primordial aux objectifs de défense et de sécurité en termes d’efficience et d'efficacité stratégique et opérationnelle.