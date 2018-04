Gabon: Economie numérique - La première édition de l'Open Data Day Gabon

Sous le parrainage du Ministère de la communication et de l'Economie numérique, le Mouvement Citoyen pour la Bonne Gouvernance et la Communauté des blogueurs du Gabon en partenariat avec Computech Center, ont organisé, du vendredi 27 au samedi 28 avril 2018, la première édition de l'Open Data Day Gabon.

C'est l'Institut National de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication (INPTIC) qui a abrité l'évènement dont l'ouverture a été marquée par deux discours : celui de Jerry BIBANG, Coordonateur Général du Mouvement Citoyen pour la Bonne Gouvernance (MCB2G) et Claude Ahavi, Directeur Général de l'INPTIC.

Dans son allocution, le responsable du MCB2G a salué les initiatives des plus hautes autorités en matière de bonne gouvernance sans omettre de relever qu'il existe encore de nombreux défis à relever. « L'un de ces chalenges reste l'accès à l'information » alors qu'elle « constitue le pétrole de l'économie numérique » selon Jerry BIBANG. « L'Open Data représente un réel espoir d'évaluation, de transparence et de participation citoyenne pour nos systèmes de gouvernance. Elle place le citoyen au cœur de la gestion de sa localité. C'est en cela qu'elle constitue un facteur de bonne gouvernance » a-t-il ajouté.

Le Directeur de l'INPTIC, en ouvrant les travaux, a quant à lui invité les étudiants et participants à profiter pleinement de l'Open data day et de saisir les opportunités du numérique car « la révolution numérique, rendue possible par l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication constitue une excellente opportunité pour l'Afrique d'opérer un saut qualitatif pour son développement ». « Il est donc important que la jeunesse africaine s'approprie ces technologies afin de devenir les acteurs de cette nouvelle économie » a-t-il déclaré.

La première journée (vendredi 27), les participants ont eu droit à deux communications et des présentations d'applications notamment l'application Avo, spécialisée dans la gestion des structures hospitalières. La première communication, intitulée « Qu'est ce que l'Open Data ? » et animée par Boursier Tchibinda, expert en civic tech, Président de la Communauté des Blogueurs du Gabon, a permis de revisiter le concept, son origine et son évolution avant d'aborder la définition et les caractéristiques d'une donnée ouverte qui tiennent principalement compte du facteur juridique, technique et économique. Selon M. Tchibinda, la donnée est qualifiée d'ouverte si elle peut être librement utilisée, modifiée, partagée par quiconque sans restriction aucune.

La deuxième communication, intitulée « les enjeux de l'Open Data pour la Bonne Gouvernance », présentée par Jerry BIBANG, Coordonateur Général du Mouvement Citoyen pour la Bonne Gouvernance au Gabon, a permis d'établir le lien entre Open Data et Bonne Gouvernance.

Au cours de sa communication, le conférencier a d'abord présenté le concept de bonne gouvernance, qualifié de "vaste et complexe" car « il englobe plusieurs choses à la fois notamment la transparence, la participation citoyenne, le respect de la justice, l'accès à l'information publique, la responsabilité sociale, une meilleure gestion de ressources ... ». Il a ensuite démontré comment l'Open Data favorise à la fois, la transparence, la participation citoyenne, l'accès à l'information publique, l'efficacité du service public. C'est en cela qu'elle constitue un levier de la Bonne Gouvernance, a-t-il conclu.

En marge des communications, les participants ont pris part à deux ateliers. L'un sur l'Open Street Map (OSM), animé par Cyrielle YENDZA, et l'autre sur les méthodes et outils de collecte des données, animé par Boursier TCHIBINDA. Ces deux ateliers ont permis aux participants de renforcer leurs capacités dans le domaine de la cartographie participative et de la collecte des données.

L'un des temps forts de cette rencontre a été la mise en place d'une première communauté de collecteurs de données, constituée essentiellement d'étudiants de l'INPTIC ainsi que ceux du département de géographie de l'université Omar Bongo.

A l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées notamment la promotion de l'Open Data et du numérique à l'intérieur du pays ; la pérennisation de ce genre d'activité au sein de l'INPTIC et d'autres écoles supérieures, la création d'un service public et d'un site web de l'Open Data au Gabon, la mise en place d'une plate forme qui fédère les professionnels et passionnés du numérique etc. « Nous allons continuer la collaboration avec les différents acteurs concernés afin de rendre effectif ces recommandations » a conclu Jerry BIBANG, au nom du comité de l'organisation de l'Open Data Day Gabon, 1ère édition.