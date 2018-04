Congo-Kinshasa: Diplomatie & Administration Publique - Joseph Kabila poursuit la purge !

En République démocratique du Congo, Bertrand de Crombrugghe n'est plus ambassadeur de la Belgique. Le… Plus »

Par ailleurs, sont promus et mis à la retraite au grade de Secrétaire général, les agents et fonctionnaires Pilipili Mawezi Joseph, matr. 1389294K (ministère des Hydrocarbures) ; Mushengezi Musau Apolline, matr. 276175L (ministère des Affaires étrangères et intégration régionale) et Mukendi Badi-Baby Anastas, matr. 334885(ministère de la Culture et arts).

Sont ainsi mis à la retraite et admis à l'éméritat, les Secrétaires généraux Mawatadi Banjila Shibondo Boni, matr. 224.317, Kabalibali Musombwa Misanganano Paul, matr. 265.7677, Muya Tumba Jean Marcel,matr. 126.866, Lufukutuimba Kabiena Kuluila Edouard, matricule 383.245, Bwanamuzuri Kamungu Michel, matr. 290.623 et Djunga Lukongo William, matr. 511.414. Est également mis à la retraite M. Ntondo Lumeka Nantole Léon, matr. 293496R.

Le Président de la République Joseph Kabila Kabange a signé, en date du 26 avril 2018, deux ordonnances portant nomination de Madame Konji Maloba Chantal au poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Zambie et au Malawi.

Il y a quelques jours, plus de deux cents Hauts Magistrats ont été la cible d'une série d'ordonnances de mise à la retraite, de permutation ou de promotion. Ce week-end encore, le Chef de l'Etat, de retour de Luanda où il a participé aux assises du sommet extraordinaire de la Sadc, a nommé Mme Konji Maloba Chantal en qualité d'Ambassadeur de la RD. Congo en Zambie et au Malawi. Puis, sur la même lancée, il a mis à la retraite, promu ou admis à l'Eméritat certains Secrétaires Généraux ainsi quelques Hauts Fonctionnaires de l'Administration Publique.

