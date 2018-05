Tunisie: Municipales - Les corps d'armée votent grâce à une loi non constitutionnelle !

Le 6 mai prochain, le peuple tunisien franchira une étape importante dans l'instauration d'un nouveau système de gouvernance locale, il choisira, librement, et pour la première fois ses représentants aux conseils municipaux, parmi de nombreuses listes. On ne peut que s'en réjouir.

L'autre nouveauté ( !) de ces élections, est la participation des corps d'armée, militaires et sécuritaires, à ces mêmes élections politiques, participation rendue possible par l'amendement du fameux article six de la Loi sur les élections et les référendums.

Tout le monde se rappelle des conditions dans lesquelles a été voté cet article 6. D'abord, l'Assemblée Générale de l'ARP a dû suspendre, pendant sept mois, les discussions de cette Loi, justement parce que cet article a bien divisé les députés et était loin de bénéficier du minimum de consensus requis. Et après un semblant bras de fer qui a empêché l'adoption de la Loi en question, pour des questions de principe et d'intérêt national, nous disait-on, le 31 janvier 2017, l'ARP l'avait adoptée avec une confortable majorité. Ce qui était frappant, c'est le revirement total du Parti qui s'y était pourtant opposé durant les sept mois de blocage et ce, sans que la question fasse l'objet d'un débat profond, et sans explication inhérente à ce revirement spectaculaire mais très ambigu survenu semble-t-il suite à des «tanafoukats».

Il est vrai qu'aujourd'hui, le vote des corps d'armée est légal, conforme à la Loi sur les élections et les référendums en vigueur, seulement, cette Loi est absolument inconstitutionnelle.

En voici les raisons : la position soutenue par les défenseurs de cet article, donc de la participation des corps d'armée aux élections, repose essentiellement sur deux fondements : le premier, c'est que le droit de vote est un droit constitutionnel prévu par l'Article 34 de la Constitution :« Les droits d'élire, de voter et de se porter candidat sont garantis conformément à ce qui est prévu par la loi. ... » .

Quant au deuxième, c'est l'égalité des citoyens et citoyennes prévue par l'article 21 : «Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination». Ainsi, les défenseurs de la participation des militaires et sécuritaires aux votes, considèrent les membres des corps d'armée, des citoyens absolument égaux et identiques au reste de leurs concitoyens, sans spécificité aucune, justifiant une quelconque restriction, même pas une suspension de l'exercice du droit de vote tant qu'ils portent des armes et ce, nonobstant l'autorisation de l'article 49 de la Constitution qui stipule : «Sans porter atteinte à leur substance, la loi fixe les restrictions relatives aux droits et libertés garantis par la Constitution et à leur exercice. Ces restrictions ne peuvent être établies que pour répondre aux exigences d'un État, civil et démocratique, et en vue de sauvegarder les droits d'autrui ou les impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale ... ».

Mais restons dans la logique des défenseurs de l'exercice du droit des corps d'armée au vote et examinons la Loi sur les élections et les référendums sur le plan, conformité avec la Constitution, c'est-à-dire sa constitutionnalité.

- Cette loi, tout en voulant traiter les agents des corps d'armée, de citoyens à part entière, elle leur a d'emblée interdit de très nombreux autres droits et libertés pourtant, prévus par la Constitution et ce, en contradiction flagrante avec le principe d'égalité des citoyens et citoyennes en droits (Article 21), d'où sa non constitutionnalité.

Parmi ces interdictions, en contradiction avec l'article 21, on notera :

- L'interdiction de participer en tant qu'électeurs, aux élections parlementaires et présidentielles et aux référendums, puisque cette loi limite leur participation aux seules élections municipales et régionales ;

- L'interdiction de se porter «candidat» énoncé pourtant dans le même article 34 et au même titre que le droit de vote. Cette exclusion des membres des Corps d'armée de se porter candidats concerne tous les niveaux : municipal, régional, législatif et présidentiel ;

- L'interdiction de prendre part aux campagnes électorales en prévoyant même de sévères sanctions contre les contrevenants ;

2. Par ailleurs, ces mêmes Corps d'armée ont toujours été et sont toujours, même après l'adoption de cette Loi, exclus des droits et libertés constitutionnels suivants :

- droits « d'opinion, de pensée, d'expression, d'information et de publication» (Art. 31) ;

- droits « de constituer des partis politiques, des syndicats et des associations » (Art.35) ;

- droits « de réunion et de manifestation pacifiques» (Art.37).

3. En outre, de nombreuses autres restrictions leur sont aussi imposées par leur Statut Particulier et même leurs règlements intérieurs respectifs, tous contraires aux droits et libertés, garantis par la Constitution, et au principe d'égalité des citoyens en droits et libertés objet de l'article 21 sur lequel est fondé l'octroi de l'exercice du droit de vote à ces Corps d'armée.

4. En fin, permettre aux corps d'armée de prendre part aux élections, n'est dans les faits, qu'une invitation directe à leurs agents à s'intéresser davantage au fait politique, de s'y impliquer et de cultiver des préférences personnelles en termes de partis, de choix politiques, idéologiques, de programmes, de candidats... Ceci développerait inéluctablement chez les agents des convictions personnelles, que rien n'empêcherait de se transformer progressivement en tendances préférées pour finir en fidélité et pourquoi pas en allégeance aux acteurs politiques qui partagent avec eux les mêmes convictions et intérêts. Voilà, une voie directe à la politisation de ces corps et à leur fidélité aux acteurs politiques de même couleur. Et pas seulement, les acteurs politiques n'épargneront aucun effort et moyen pour attirer ces électeurs de choix vers leur sillage. Ainsi, la participation des Corps d'armée aux élections, finit par s'avérer clairement contraire à l'esprit des articles 18 et 19 de la Constitution qui exigent de ces corps la «totale neutralité».

De ce qui précède, ressort clairement que la Loi sur les élections et les référendums qui accorde aux corps d'armée l'exercice du droit de vote dans les élections communales et régionales, est en franche contradiction au moins avec les articles 18, 19, 21, 31, 34, 35 et 37 de la Constitution, d'où son inconstitutionnalité.

Comment une telle loi, franchement inconstitutionnelle, a pu être adoptée ? D'abord, on a profité de l'absence de toute instance de vérification de la constitutionnalité des lois, on peine encore à mettre sur pied la Cour constitutionnelle à qui incombe cette mission. Ensuite, c'est la conjonction des petits calculs politiciens des Partis politiques et l'espoir de chacun d'eux de tirer profits, en termes de voix électorales, de son attitude «favorable» à la demande d'une partie de l'un de ces corps.

Faut-il souligner que cette question de vote, n'a jamais été parmi les soucis ou les priorités des militaires par exemple, d'ailleurs il n'a jamais était prouvé que l'Institution Militaire ait formulé le moindre souhait de faire jouir les siens du droit d'élire. Il est clair que ce droit n'améliorera ni leurs conditions sociales (!), ni professionnelles, ni leurs dotations en équipements nécessaires, ni leur formation ... et Dieu seul sait si ces dossiers n'inquiètent pas les militaires, mais qui s'en occupe ?

L'opportunité de la suspension de l'exercice du droit des corps d'armée au vote, dictée par la spécificité des corps concernés, et les exigences de réussite dans leurs missions, n'a pas fait l'objet des débats qu'elle mérite, dans l'optique de ses conséquences non seulement sur ces corps concernés mêmes, mais aussi sur la scène politique. En fin, la suspension de l'exercice du droit de vote à un membre des corps d'armée, tant qu'il est sous les armes, ne diminue en rien sa citoyenneté ni son droit au vote, puisqu'il le reprend automatiquement, dès qu'il réintègre son arme, quitte son corps professionnel et redevient citoyen ordinaire. Il reprend dans ce cas, absolument tous ses droits de citoyenneté, politiques et autres, y compris ceux d'élire, de faire acte de candidature ... .

Que Dieu garde la Tunisie