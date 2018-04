Sénégal: Attaques contre le ministre de la justice - Des Rufisquois apportent leur soutien à Ismaila Madior Fall

Tous les orateurs qui se sont succédé sur la tribune ont salué la pertinence de ce projet de loi. «On est dans un Etat de droit régenté par des lois et règlements et la loi dit que, en termes de révision d'une loi constitutionnelle, quand il s'agit d'une loi organique, c'est le Garde des Sceaux, ministre de la Justice qui doit venir le défendre à l'Assemblée nationale ; le projet de loi qu'il a défendu à l'Assemblée nationale va dans le sens de l'approfondissement de la démocratie», a indiqué son directeur de cabinet, Balla Diop.

Pour lui, malgré qu'il soit voué aux gémonies, Ismaïla Madior Fall reste une «fierté et une valeur sûre» de la Ville de Rufisque, du Sénégal et de tout le continent africain.

«Aujourd'hui, les imams, le représentant du Grand Serigne, les femmes, les jeunes et les étudiants se sont réunis dans le but de faire une motion de soutien d'encouragement et d'accompagnement au président de la République et à leur fils Ismaïla Madior Fall qui a défendu le projet de loi», signale Balla Diop, directeur de cabinet du ministre de la Justice.

Les amis et anciens camarades de classe du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, comptent désormais s'ériger en bouclier et le défendre. Ils l'ont fait savoir, ce week-end, après avoir constaté les «critiques acerbes» dont il a fait l'objet lors du vote du projet de loi sur le parrainage.

Ismaïla Madior Fall ne sera plus seul contre tous. Outrés par les critiques dont il a fait l'objet, ses amis rufisquois et ses anciens camarades de promotion ont décidé de lui apporter tout le soutien nécessaire pour faire face à ses contempteurs.

