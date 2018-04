Madagascar: Le FFKM en médiateur accepté par tous

A Madagascar, nouvelle journée de mobilisation des députés de l'opposition et des manifestants… Plus »

Ceux qui viennent sur la place du 13 Mai sont très déterminés et parlent sans détour. Ils n'ont pas cessé d'interpeller les personnalités du régime et de dénoncer leurs mauvaises pratiques. C'est ce parvis de l'hôtel de ville qui résonne de tous, ces slogans parfois très virulents. Le ton est souvent véhément, mais reflète parfaitement l'état d'esprit du mouvement qui réclame un véritable changement. Les responsables de l'ORTM, de la TVM et de la RNM en ont d'ailleurs fait les frais lors de leur entrevue avec une délégation de députés venus à leur siège à Anosy. Ils n'ont pas pu trouver d'échappatoire devant ces interlocuteurs agressifs. Les échanges rapportés par la TVM et Viva ont été particulièrement vifs et ont mis parfois mal à l'aise les téléspectateurs.

La SADEC et l'Union Africaine ont été les premiers à proposer leurs services. Le secrétaire général des nations unies va envoyer son émissaire pour tenter d'établir un dialogue entre toutes les parties. Pour le moment, le mouvement des députés pour le changement n'en a cure et préfère une médiation malgacho-malgache, tout en maintenant la pression sur le régime.

