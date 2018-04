Madagascar: « Zanak'i Betsileo » - Pour la libération immédiate de Claudine Razaimamonjy

Après le grand rassemblement du 3 février dernier, lors de la cérémonie de présentation de vœux qui s'est déroulée au « A&C Palace » à Ivato, les « zanak'i Betsileo » ont réussi une seconde démonstration de force samedi dernier.

Même effervescence, même enthousiasme mais cette fois-ci, le rendez-vous s'est tenu au cœur de la Région Haute Matsiatra, au stade de la gare à Fianarantsoa qui était plein à craquer pour cet évènement. Les « olobe » et les « Ampanjaka venant des cinq régions composant la Province de Fianarantsoa, à savoir Haute Matsiatra, Amoron'i Mania, Vatovavy Fitovinany, Atsimo-Atsinanana et Ihorombe, ont été tous présents lors de cette rencontre qui a été organisée pour démontrer la solidarité et l'unité des natifs du pays Betsileo. Même si le pays traverse en ce moment une période de crise politique, pouvoir et opposition étaient représentés à ce rassemblement. A noter la présence du président du Sénat et non moins président national du parti « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara », Rivo Rakotovao qui était privé de parole car les « Zanak'i Betsileo » n'ont pas voulu donner une couleur politique à leur cérémonie.

Règlement de compte. Quoi qu'il en soit, tout ce qui s'est passé à Fianarantsoa durant le week-end montre et démontre que la guerre est désormais déclarée entre le régime Rajaonarimampianina et les « Zakan'i Betsileo ». Ces derniers ont même profité de cette occasion pour réclamer publiquement la libération immédiate de Claudine Razaimamonjy. Tous ceux qui ont pris la parole ont évoqué son cas. Cette dernière est placée sous mandat de dépôt depuis le mois de juin 2017. Actuellement, elle séjourne à la prison de Manjakandriana. « Elle ne pouvait pas agir seule. Quid des hauts responsables de l'Administration impliqués dans les mêmes dossiers », se demande-t-on. Une allusion au Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana et aux hauts fonctionnaires au sein du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Faut-il rappeler que Claudine Razaimamonjy est incarcérée pour des affaires de détournement de subventions exceptionnelles destinées à des communes rurales au niveau de la Région Haute Matsiatra. La semaine dernière, Me Hanitra Razafimanantsoa a déjà réclamé sur la Place du 13 Mai la libération de la patronne du « A&C Palace ». De leur côté, les « Zanak'i Betsileo » continuent de monter au créneau par rapport au fait que Fianarantsoa soit mis à l'écart dans les actions au développement et que les opérateurs et politiciens natifs de cette Province sont toujours victimes de règlement de compte politique. La tension avec le régime HVM risque de monter d'un cran dans les jours qui viennent.