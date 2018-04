Madagascar: Tennis / ITF/CAT - La fédération récompensée

« Je dédie ce trophée à tous les joueurs, aux parents, aux encadreurs, aux instances du tennis à Madagascar, aux sponsors, à l'équipe de la FMT, à l'état Malagasy ainsi qu'à tous les acteurs qui ont contribué à l'obtention de cette reconnaissance de la part de l'ITF », a déclaré le président de la fédération malagasy de tennis Stephane Rakotondrainibe quand il a eu le trophée ITF entre les mains. Cela a eu lieu lors de la soirée de gala du 26 avril 2018, qui s'est tenue la veille de l'Assemblée Générale de la confédération africaine à Kigali, Rwanda. Selon lui, c'est le fruit des efforts effectués en 2017 et 2018 pour le développement du tennis. Madagascar vivra un tournoi ITF Junior Circuit U18 Grade 5 ou le « Madagascar Open Junior » du 25 au 29 juin prochain. « De plus, Madagascar a répondu présent à tous les événements majeurs de la CAT. Nous sommes champions d'Afrique australe chez les moins de 12 ans. Les jeunes filles sont qualifiées pour le sommet africain du mois d'août au Maroc ».

