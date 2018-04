Sénégal: Parrainage - L'opposition invitée à respecter la volonté du peuple

Le Chef de l'Etat, le président Macky Sall, en visite à Brazzaville (Congo) pour le sommet des chefs d'Etat de la commission climat «Fond bleu» des pays du bassin du fleuve Congo, s'est prononcé sur l'adoption de la loi portant parrainage, lors d'une rencontre avec la diaspora.

Le président de la République devant la diaspora sénégalaise établie au Congo-Brazzaville, a invité les acteurs politiques à plus de sérénité en respectant la volonté du peuple sénégalais qui s'est exprimé, le jeudi 19 avril 2018, à travers leurs mandants à l'Assemblée nationale.Les députés ont adopté ce projet de loi portant parrainage au nom du peuple.

Pour défendre son projet, le président Macky Sall a estimé qu'« un pays qui travaille, qui a une souveraineté, un pouvoir exercé dans le respect des lois, des règlements et de la Constitution, est à encourager.

Nous sommes sur cette voie et aucune institution, au monde,ne peut nous dire ce que nous avons fait n'est pas juste. Ou alors, il faudrait renoncer à notre souveraineté ? Une Assemblée nationale qui n'a pas le droit de légiférer, de voter des lois.

Mais on est dans quelle planète ?» Ce faisant, il a demandé aux auteurs de cette surenchère de tempérer leurs ardeurs. « Il faut que les gens reviennent à la raison, qu'ils reviennent aux fondamentaux de la démocratie, une saine compétition et accepter que seul le Peuple est souverain. Faisons lui confiance.

En tout cas, moi, je fais confiance au peuple sénégalais. Et j'accepterai ses choix comme je l'ai accepté par le passé », dira-t-il. C'est ainsi qu'il a invité l'opposition à revenir sur terre.

« Donc arrêtons le cirque qui consiste à polluer, au quotidien, par les réseaux sociaux, des fake news fabriquées dans des officines au quotidien. On croit qu'avec le virtuel on fait le monde. Les gens qui ont choisi cette voie n'ont qu'à continuer, a-t-il fait savoir.

Aussi, au discours va-t'en guerre de ceux qui prétendaient « brûler le pays » le jour du vote de la loi, « je crois que la réaction des Sénégalais a été claire», pour la bonne et simple raison que «de toute façon, personne ne peut plus engager les gens dans des choses qui ne les concernent pas», a-t-il soutenu. Mieux, « nous n'avons jamais pris un seul acte qui porte atteinte à la démocratie.

Au contraire, c'est pour mettre fin à cette anarchie que le parrainage est institué parce qu'on ne peut pas se retrouver à une élection avec cent 100 listes. Au nom de quoi on doit accepter que 100 listes soient présentées pour bloquer et le système électoral et la démocratie ? Voilà le problème », a-t-il soutenu.

En outre, considérant que tout ce qu'il entreprend, il le fait pour l'intérêt du pays, le chef de l'Etat s'est demandé « comment des citoyens peuvent-ils penser que le peuple peut refuser le minimum de parrainages qui a été demandé pour une régulation du jeu électoral ?

Quelle est le pays au monde qui n'a pas un système de régulation »? Alors, «on fait le tour du monde pour dire qu'au Sénégal, il ya une dictature !», s'est-il exclamé.

Aussi, aux tenants de cette thèse, le président Macky Sall, visiblement dépité par de telles assertions, apportera un démenti formel basé sur des faits.

«Au Sénégal, une dictature au Sénégal ? Ce n'est pas les journalistes qui le diront puisque depuis que je suis devenu président de la République, il n'y a pas un seul journaliste qui a été inquiété par ses propos ou qui a été arrêté pour quelque motif que ce soit.

Et vous savez que notre presse est libre», a-t-il fait savoir. Qui plus est, sur le plan politique, «c'est l'expression libre et souveraine des opinions et il n'ya pas de prisonniers d'opinion», a-t-il laissé entendre à son auditoire visiblement acquis à sa cause.