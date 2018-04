Madagascar: Che bel canto - Ambiance bonne enfant avec Mahaleo

Évidemment, les incontournables ont été entonnés en chœur par le public avec enthousiasme. Entre les chansons qui parlent de la gent féminine, et celles dédiées à la nation et au patriotisme, l'amour sous toutes ses coutures n'étaient pas en reste. Il a fallu plusieurs heures pour chanter tous les morceaux escomptés. Pendant ce spectacle, on a pu voir un public éclectique, en âge, en sexe, en classe, en style. Homme, femme, jeune, vieux, tendance ou pas... Avec presque un demi-siècle de bons et loyaux services, espérons-leurs encore beaucoup d'années pour garder cette flamme dans le cœur des Malgaches.

Des prouesses vocales à ne plus en finir! C'est ce qui s'est passé au Palais des sports hier. Bodo, Inah, Nanie et Elsie, sont incontestablement de grandes voix de la musique malgache.

