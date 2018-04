Madagascar: Ndondolah sy Tahiry an-XX - Tout est fin prêt pour le grand show

Véritable duo de choc, Ndondolah et Tahiry n'attendent plus que les fans! A une journée de la date fatidique, tout est fin prêt du côté du Palais des sports à Mahamasina.

Trois heures de show! Oui, c'est la promesse de Ndondolah et Tahiry aux fans pour demain ! Les joyeux lurons résumeront ces 20 années d'existence avec pas moins de 30 chansons, qui ont fait leur notoriété. Selon le chanteur, « tout est fin prêt et on a hâte de revoir les fans ! » Une promesse de belles rencontres se profile à l'horizon si l'on se fie aux dires du duo.

Comme toujours, ils ont habitué les inconditionnels à s'attendre à de grandes surprises. Et pour la énième fois, ils comptent encore en mettre plein la vue. Avec Tahiry en vedette, l'on peut déjà espérer des parades dignes des podiums de superstar, étant donné que la belle a un penchant pour les tenues, hors du commun, à chaque grande scène.

Sans faire les choses à moitié, Tahiry ne sera pas la seule personne à occuper la scène aux côtés de Ndondolah, car le duo sera entouré par les chanteuses vedettes, à l'instar de Lucia, Miora et Christinah. De même, les musiciens qui ont fait partie de l'aventure seront également de la partie. Pour faire le compte, pas moins de 40 personnes feront le bonheur du public. Ce sera donc, l'occasion de voir ceux qui ont donné vie au groupe pendant ces 20 ans d'aventure. Si vous aviez aussi dansé sur les« Lamozika » et « Asio konfiansy »ou batifolé entre les « Kamboty fitia » et « Tojo namana », rendez-vous demain au Palais des sports !