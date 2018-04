Madagascar: Musique tropicale - Dadi Love dans la cour des grands

Au top. Plus tard, le maître des lieux monte sur scène. Dadi Love, toujours au top de sa forme, fait face au public tananarivien. Toujours égal à lui-même, le metteur d'ambiance s'adonne à des pas de danse au rythme élancé de ses morceaux. Fidèle à son « salegy » entrainant, le prince enchaine chansons sur chansons. Parmi les plus populaires, « Ataoko sonia» percute toujours autant qu'avant. Dadi Love se fait connaitre par son jeu musical qui varie d'une chanson à une autre.

Les artistes ont été à la hauteur de leurs notoriétés pour l'ouverture en grande pompe du festival. Les choses sérieuses se sont tenues au cours de l'après-midi avec l'intervention des invités de marque. Lico Kininike, digne fils de sa mère, a chauffé l'ambiance. Au fur et à mesure, la chaleur de la musique africaine et tropicale gagne de plus en plus la foule. Lianah a fait danser les spectateurs. Incontestablement.

