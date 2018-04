Sénégal: Crédit-bail - Une initiative de la SFI pour transformer un marché potentiel de 80 milliards de dollars

La Société Financière Internationale (IFC) traduit en acte sa volonté d'aider les PME-PMI à accéder aux financements dont elles ont besoin pour se développer et créer des emplois.

C'est à cet effet qu'elle a lancé, le jeudi 26 Avril Africalease, une association qui fera la promotion du crédit-bail en Afrique subsaharienne et aidera les petites entreprises - des compagnies de transport aux agriculteurs ou encore aux détaillants.

C'était dans le cadre d'une conférence régionale sur le crédit-bail organisée à Accra par IFC et le Secrétariat d'Etat à l'Economie suisse (SECO).

Une rencontre qui, la SFI, a réuni les principaux experts et investisseurs dans le secteur du crédit-bail en Afrique pour discuter du marché potentiel de 80 milliards de dollars qu'offre ce secteur.

Alejandro Alvarez de la Campa, manager de l'unité Finance, Compétitivité, et Innovation du Groupe de la Banque mondiale, fait savoir que« Notre programme Africa Leasing, qui facilite le financement du crédit-bail, intervient dans 25 pays en Afrique sub-saharienne et a pu mobiliser 257 millions de dollars d'investissement dans ce secteur, tout en renforçant les capacités de 24,000 personnes parmi lesquelles figurent des représentants des gouvernements, des institutions financières et des chefs de petites entreprises. »

Abdallah Benhamida, le Président de Africalease, pour sa part, affirme que « le marché régional de la location d'équipements est mûr pour l'investissement, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures, des équipements médicaux et des énergies renouvelables. Africalease s'emploiera et fera tout ce qui est possible pour construire un réseau cohérent pour aider à libérer le potentiel de 80 milliards de dollars de la région ».

Un communiqué parvenu à notre rédaction signale qu'au cours de la conférence d'Accra, IFC a également lancé le premier manuel sur le financement d'équipement par crédit-bail en Afrique. A l'en croire, cet outil indique que le marché du crédit-bail représente actuellement des investissements de 40 milliards de dollars et qu'il devrait au moins doubler.

La même source rappelle que Africa Leasing d'IFC a œuvré de 2008 à la fin 2017 et a contribué à promouvoir le crédit-bail en Afrique.

A son avis, le programme continuera à soutenir plusieurs initiatives. Dans ce cadre, poursuit-elle, il appuiera l'association Africalease, qui regroupe les principaux intervenants dans le crédit-bail pour renforcer leur collaboration et harmoniser opérations et les règlementations dans ce secteur à travers le continent.

Le Sénégal, un marché estimé à 283 millions de dollars US en 2016

Le profil pays du Sénégal renseigne que le potentiel national du marché du crédit-bail (2016) est estimé à 283 millions de dollars US. La Valeur du marché du crédit-bail, réelle ou estimée, pour les biens mobiliers (2016) quant à elle, est arrêtée à 75 millions de dollars US, ou 42,5 milliards de XOF62.

Il faut souligner que le marché sénégalais est actuellement animé par quatre institutions financières et non financières proposant actuellement des produits de crédit/bail/financements actifs. Il s'agit d'Alios Finance Sénégal, Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale (CBAO), Compagnie Ouest Africaine de Crédit-Bail (LOCAFRIQUE) et Microcred Sénégal (Microfinance Bank).