Ile Maurice: Meeting du 1er-Mai de l'alliance MSM-ML - «Lafoul pou défonsé!»

Le syndicaliste et homme politique Jack Bizlall sera à Beau-Bassin, près de la place Taxi, demain. Tous les syndicalistes ont été invités à participer à ce Kolektif du 1er-Mai. Des vêtements, de la nourriture et des livres seront vendus à des prix forfaitaires sur place.

Du côté des syndicats, la Federation of Civil Service and Other Unions a convié ses membres au Rabita Hall, ce lundi 30 avril, pour un symposium. La Government Servants Employees Association a aussi donné rendez-vous à ses membres à l'Unity House, à Beau-Bassin, ce matin, pour un séminaire sur le thème «50 Years of Independence - Trade Union Movement Evolution and Challenges».

Les dirigeants du parti orange soulignent que ce rendez-vous, tenu conjointement avec leur partenaire en alliance, le ML, aura une importance capitale. D'autant que cela fait un peu plus d'un an que Pravind Jugnauth occupe les fonctions de Premier ministre.

Un seul meeting politique, demain, 1er-Mai. Il s'agit de celui de l'alliance MSM-Muvman Liberater (ML), à Vacoas. Et du côté du gouvernement, on affiche la confiance. «Lafoul pou défonsé», déclare Mahen Jhugroo, trésorier du MSM.

