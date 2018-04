Ile Maurice: Pr Pierre Hennebel - «Un suspect ne peut faire l'objet d'aucune torture même s'il est soupçonné des pires actes»

Vinesh Teeluck s'est acquitté d'une caution de Rs 50 000 et a signé une reconnaissance de dette de Rs 100… Plus »

Le professeur Ludovic Pierre Hennebel ajoute qu'on ne peut pas non plus exercer une pression psychologique sur le suspect. Par exemple, si un policier menace un suspect de s'en prendre à sa famille s'il ne révèle pas la vérité, c'est une forme de torture. Ludovic Pierre Hennebel soutient dans la foulée qu'une enquête doit être menée pour identifier les personnes responsables, avant de prendre des sanctions administratives ou pénales, selon la loi.

«En aucun cas, on ne peut porter atteinte à l'intégrité physique et psychologique d'une personne.» Il est catégorique sur la détention d'un suspect qui se retrouve sous la juridiction d'un commissariat de police.

