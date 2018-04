Algérie: Danse contemporaine - La création algérienne à l'honneur

La troupe de l'Opéra et ballet d'Izmir (Turquie) se sont également produit, dans un registre plus proche de classique, lors de cette soirée.

Autre invitée de cette soirée, le duo britannique, Anthony Missen et Kavin edward Turner, de la "Chameleon Compagny" ont proposé au public peu nombreux de cette soirée la chorégraphie "Rites", explorant, par une composition d'athlétisme audacieux et de sensibilité, la maturité et les rites de passage masculins.

Les quatre danseurs ont élaboré une chorégraphie favorisant les mouvements et figures de styles qui traduisent les notions du défi et de la résistance à toute forme d'adversité. La troupe a également mis un accent particulier sur la création lumière, la création de costumes ainsi que le choix de la musique.

Lors de cette troisième soirée la compagnie de danse contemporaine et moderne "KBS", fondée à Ain Defla, a présenté une nouvelle création chorégraphique qui dénote de l'évolution de cette jeune formation qui prend part à cette manifestation depuis six ans.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.