Algérie: Algérie-RD Congo - Renforcer la coopération en matière d'enseignement supérieur

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a eu dimanche à Alger un entretien avec le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo, Léonard She okitundu, durant lequel il a été convenu de renforcer davantage la coopération bilatérale dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, indique un communiqué de ce ministère.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont procédé "aux échanges de vues sur les voies et moyens susceptibles de renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique", note le ministère qui indique avoir recensé "la présence de 194 étudiants congolais inscrits au niveau des universités algériennes dans les différentes filières et les cycles de formation".

De son côté, le ministre congolais des Affaires étrangères a émis le souhait de voir "le nombre de bourses accordées par le gouvernement algérien aux étudiants congolais croitre d'une manière significative".

M. Hadjar a indiqué que cette question sera examinée avec une "attention particulière", ajoutant que les deux parties ont convenu de procéder à des échanges de visites à l'effet de préparer un accord dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

L'Algérie et la RD Congo ont identifié d'"autres domaines de coopération", notamment en ce qui concerne la formation et la recherche scientifique.

Les deux pays ont également exprimé leur engagement pour "une étroite collaboration" dans des projets de recherche, particulièrement dans les filières scientifiques et techniques. Ils ont, en outre, convenu d'encourager les échanges interuniversitaires, le jumelage entre les différentes universités, ainsi que la mobilité des enseignements et des étudiants.