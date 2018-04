Algérie: Découverte à Ain Kihel d'ossements d'animaux remontant à la 4e ère géologique

Les participants au colloque national sur l'histoire de la civilisation numide ont mis l'accent sur le rôle joué par le royaume de Syphax en Afrique du nord où la plupart des civilisations ont construit leurs bases sur les rives de lacs notamment celui de Syphax et sa capitale Siga érigée sur les abords de l'oued Tafna jusqu'à Melouia à l'extrême ouest et jusqu'à Collo à l'est.

Ces découvertes ont eu lieu lors d'une expédition de recherche initiée par la commune d'Ain Kihel l depuis 2013, avec comme conclusion que la région a fait l'objet d'inondation au début du quatrième âge géologique par des eaux et des laves de volcans. La wilaya avait connu à cette époque 22 volcans, seulement qu'Ain Kihel connait une activité sismique moins importante, a souligné cette chercheuse du laboratoire de géodynamique et montagnes.

Ces ossements d'animaux sont de chevaux et de bovins remontant à environ 1,7 million et 800 000 ans, a indiqué, à l'APS, l'universitaire de l'Institut d'archéologie de l'Université d'Alger 2 en marge d'un séminaire national sur "L'histoire de la civilisation numide: royaume de Syphax comme modèle".

