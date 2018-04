Algérie: Gymnastique/Championnat d'Afrique - 14 médailles pour l'Algérie, Belkheir qualifié aux JOJ-2018

Le championnat d'Afrique de trampoline et de tumbling s'est clôturé samedi au Caire qui vu le pays organisateur, l'Egyptedominer les débats en raflant un total de 43 médailles dans cette compétition à laquelle ont pris part neuf sélections à savoir: l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Namibie, le Cap-Vert, l'Angola, la Libye, l'Afrique du Sud et l'Egypte.

Le Directeur technique national de la FAG, Rabah Mekachi a indiqué à l'APS que "Belkheir a réalisé une excellente performance lui permettant de se qualifier aux JOJ-2018, en dépit de la rude concurrence rencontrée par les représentants algériens de la part de leurs homologues égyptiens et sud-africains" et d'ajouter: "Je suis fier de la moisson de 14 médailles, car nous avons largement dépassé les prévisions tracées avant l'entame de la compétition".

Lors de cette compétition, la sélection algérienne a décroché 14 médailles dont 6 en vermeil, 6 en argent et 2 en bronze, précise la même source qui souligne que le jeune Belkheir (17 ans) et sociétaire du Club d'Oran, a obtenu sa qualification pour le rendez-argentin grâce à sa médaille d'or au Trampoline dans la catégorie des juniors.

