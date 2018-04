Cameroun: Crise anglophone - Un prêtre enlevé au nord-ouest

Une guerre d'autant plus impudique et ignoble qu'elle met aux prises, des fils d'un même pays qui se tuent sans aucun remords, et de la manière la plus choquante qui soit, sans évoquer des dizaines de milliers de réfugiés anglophones du Sud-ouest notamment, qui se retrouvent au Nigeria. Des centaines de villages ayant été rasés, la vie presque disparue.

Tout compte fait, la crise anglophone prend des proportions plus qu'inquiétantes, avec des enlèvements à la pelle, des assassinats cruels et ignobles, au point où il est vraiment temps que Paul Biya le chef de l'Etat, daigne se rende personnellement sur les lieux de cette boucherie humaine.

