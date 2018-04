Afrique: Afrobarometre - Un outil d'enquêtes au service des populations africaines

Les membres du réseau de recherche panafricain Afrobaromètre ont animé, ce vendredi dernier à Libreville, une conférence de presse relative aux résultats d'enquêtes menés sur trois points inscrits à l'ordre du jour.

Le conférencier principal Christian Wali-Wali a partagé les résultats des enquêtes avec le public, essentiellement composé des étudiants, des universitaires, des représentants du Conseil national de la démocratie(CND), des chefs d'entreprises, des hommes et femmes des médias ...

Trois thèmes étaient au rendez-vous de la conférence de presse organisée par les responsables du réseau Afrobaromètre. Il était question pour eux, de présenter les résultats des enquêtes menées au cours de ces derniers mois, sur l'étendue du territoire national gabonais. Ces résultats sont la résultante de trois questions essentielles. Il s'agit de : - « La confirmation de la tolérance des Gabonais ; de l'ingérence de la France dans le processus électoral d'aout 2016 et l'application des actes du dialogues politiques d'Agondjé ».

Selon les résultats recueillis relative à la première question, les Gabonais sont tolérants, sauf vis à vis de l'orientation sexuelle. Pour le Conférencier Christian Wali-Wali et selon la plus récente enquête d'Afrobaromètre au Gabon « La majorité des Gabonais ne voient aucun inconvénient à avoir pour voisins des immigrés ou des travailleurs étrangers, des personnes de religion différente et des personnes d'un autre groupe ethnique ». Mais cependant, poursuivra-t-il « Huit Gabonais sur 10(79%) ne souhaitent pas avoir d'homosexuel pour voisin ».

Sur la deuxième enquête relative à l'ingérence de la France dans les processus électoraux, les résultats révèlent que « les Gabonais récusent fortement l'intrusion de la France dans les processus électoraux ». Toujours selon la plus récente enquête d'Afrobaromètre au Gabon : « Plus de la moitié des Gabonais (61%) estiment que les institutions internationales peuvent remettre en cause les résultats des élections au Gabon, même si 20% pensent que la France a le droit de soutenir les leaders politiques qu'elle souhaite voir au pouvoir.

Le troisième point quant à lui, concerne bien les résolutions d'Agondjé. Les enquêtes récentes d'Afrobaromètre au Gabon indiquent que « les Gabonais ne croient pas à l'application complète des actes du dialogues politique d'Agondjé » Dans son exposé, Christian Wali-Wali explique que « la très large majorité des Gabonais pensent peu probable l'application totale des actes du dialogue politique d'Agondjé. De manière générale, renchérie l'universitaire Wali-Wali, plus de six Gabonais sur 10 estiment que le dialogue ne va pas améliorer le processus électoral, que les institutions impliquées dans l'organisation des élections ne seront pas structurellement transformées et qu'il n'y aura pas la fin des violences. La population quant à elle, est moins pessimiste quant au redécoupage des circonscriptions électorales.

Il faut tout de même rappeler à des fins utiles et pédagogiques que Afrobromètre est un réseau de recherche panafricain et non-partisan qui mène des enquêtes d'opinion publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques et les questions connexes sur le continent africain. Cette équipe Afrobaromètre au Gabon est dirigée par le Centre d'Etudes et de Recherche en Géosciences Politiques et Perspective(CERGEP) de l'Université Omar Bongo, managé par le Pr Louis-Marc Ropivia.