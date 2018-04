Attentif à leurs doléances, l'émissaire du MPP, à savoir le député Abdoulaye Mossé, estime qu'ils sont dans leur droit. « Vous avez le droit de faire de la veille citoyenne et de chercher à savoir ce qui est fait pour l'amélioration de vos conditions de vie, d'apprécier la vie de la Nation et de soutenir les actions du gouvernement si vous les trouvez bénéfiques pour la population », a-t-il martelé.

Une manière pour eux de l'exhorter à mieux faire. Ainsi, pensent-ils que des efforts doivent encore être faits dans divers domaines comme la santé, le chômage des jeunes et des femmes, les infrastructures marchandes dans les arrondissements de la commune de Bobo-Dioulasso, l'assainissement, l'eau potable, l'énergie, la formation professionnelle, le financement des projets, l'échangeur de Bobo, l'agriculture, l'élevage, etc.

C'est d'ailleurs ce que pense Omar Traoré, président du comité d'organisation, qui voit en ce meeting une opportunité pour les populations non seulement d'évaluer les actions du gouvernement, mais également de galvaniser celui-ci à faire davantage et mieux.

« L'objectif, ce n'est pas de jeter des fleurs au gouvernement ni de le caresser dans le sens du poil. Cette rencontre a été voulue pour écouter les citoyens, avoir leurs avis sur la gestion de notre cité commune et recueillir leurs préoccupations et suggestions pour une bonne exécution des actions du gouvernement pour le bonheur de tous », a-t-il justifié.

Témoigner sa reconnaissance à l'Exécutif national pour les actions en faveur du développement. C'est l'idée de ce meeting qui a réuni sur le boulevard de la Révolution de Bobo-Dioulasso, dans l'après-midi du samedi 28 avril 2018, des membres de plusieurs OSC de la région des Hauts-Bassins et des responsables politiques notamment de la majorité.Critiqué de toutes parts, ce meeting, « loin d'être politique », est, selon Abdoulaye Mossé, un exercice de redevabilité et de gestion participative des affaires publiques.

