Burkina Faso: Procés du putsch de 2015 /Chrysogone Zougmoré - « Si ce dossier connaît des misères, nous »

Plusieurs fois suspendu et reporté, le procès du putsch manqué de septembre 2015 doit en principe reprendre le 9 mai prochain. Une reprise tant attendue par le peuple et aussi par huit organisations de la société civile qui ont animé conjointement, le 27 avril 2018 à Ouagadougou, une conférence de presse pour interpeller l'ensemble des parties à taire « les interminables querelles de procédures » pour que les « choses sérieuses commencent enfin ».

Les querelles de procédures à n'en pas finir ponctuées de suspensions, de reports et autres déports dans le cadre du procès du putsch de septembre 2015, ne sont pas du goût de 8 OSC.

Elles l'ont fait savoir au cours de leur conférence de presse conjointement animée le 27 avril dernier, conférence au cours de laquelle elles ont tout simplement demandé la « fin des interminables querelles de procédures », pour enfin amorcer un « véritable départ du jugement au fond de l'affaire ministère public contre le Général Diendéré et 83 autres ».

Selon le porte-parole desdites OSC, Chrysogone Zougmoré, président du Mouvement burkinabè des droits de l'Homme et des peuples (MBDHP), du moment où un des principaux présumés accusés (NDLR : Général Gilbert Diendéré) a reconnu qu'il y a eu une tentative de coup d'Etat et a assumé toutes ses responsabilités disant être prêt à dire ce qu'il sait de l'affaire, il n'y a plus lieu de tergiverser.

C'est pourquoi les conférenciers ont appelé au sens élevé de responsabilités de l'ensemble des parties afin que la reprise annoncée pour le 9 mai, soit effective et que les « choses sérieuses commencent ». « Je ne pense pas qu'avec ce que nous avons connu au cours de ces deux mois perdus, on puisse encore reporter aussi durablement ce procès.

On peut suspendre pour 2 ou 3 jours, mais la crainte, c'est vraiment un report sine die. S'il advenait qu'il y avait des volontés de bloquer ce procès, nous allons aviser.

Nous allons nous retrouver et nous verrons le type d'action que nous allons entreprendre pour faire entendre raison à l'ensemble des acteurs », a prévenu le porte-parole. Selon lui, des gens sont morts, d'autres sont marqués à vie et il n'y a pas de raison que ce dossier ne soit pas jugé.

« Nous allons tout faire pour que ce dossier soit jugé », a-t-il déclaré. Et pour y parvenir, ces OSC ont leur petite idée.

« Il y a beaucoup de victimes ou de familles de victimes d'autres dossiers qui pourront être impliquées dans la cause que nous défendons aujourd'hui, s'il advenait que ce dossier du putsch connaisse vraiment des misères », a-t-il laissé entendre.

Il a regretté le fait que certains accusés qui se sont inscrits dans une « stratégie de fuite, de se dérober », usent parfois de stratagèmes pour gagner du temps, notamment à travers la citation des témoins. De l'avis du porte-parole, toute personne impliquée doit être entendue.

La retransmission radiotélévisée du procès souhaitée

« Lorsqu'il y a un procès du genre, où les gens attendent vérité et justice, il est tout à fait normal et même exigé que tous ceux pouvant contribuer à apporter la lumière viennent dire ce qu'ils savent de l'affaire. Nous pensons qu'il est normal que tous les témoins cités apportent leur contribution. Cela ne veut pas dire qu'ils soient forcément physiquement présents.

Des mesures peuvent être prises pour aller rencontrer tel ou tel témoin et recueillir ce qu'il sait de l'affaire en cours devant les tribunaux », a-t-il préconisé.

En tous les cas, a rassuré M. Zougmoré, ce procès tant attendu ira jusqu'au bout grâce à la détermination du « peuple burkinabè réputé pour sa retenue, sa patience, sa détermination lorsqu'il s'agit de lutter pour des causes justes ».

« Octobre 2014 n'est pas loin de nous ; il faut que les gens en tirent leçon et se le tiennent pour dit. Ce procès est un procès historique, attendu et il ira jusqu'au bout grâce à notre détermination », a-t-il relevé.

Pour PK Victor Pouahoulabou, président de l'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire (UFMIP), la conférence de presse conjointe vise surtout à inviter les juges en charge du dossier à « prendre toutes les mesures possibles pour qu'un autre report n'ait plus lieu ».

« Nous ne pensons même pas qu'il y en aura, mais si jamais c'était le cas, nous lancerons un appel à tout le monde pour ramener ces juges à la raison », a-t-il mis en garde avant d'interpeller le président du Faso, premier magistrat qui doit être du côté du peuple, à tout mettre en œuvre pour ne pas « faire échouer cette justice parce que s'il y a échec, la responsabilité lui reviendra ».

Par ailleurs, ces 8 OSC ont émis le souhait qu'à la reprise du procès le 9 mai prochain, des dispositions idoines soient prises pour une retransmission radiotélévisée du procès.

Il faut noter que la conférence de presse a été conjointement animée par le Mouvement burkinabè des droits de l'Homme et des peuples (MBDHP), l'Association des blessés du coup d'Etat (ABCE), l'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire (UFMIP), la Coordination des Comités de défense et de l'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire (CDAIP), l'Organisation démocratique de la jeunesse (ODJ), l'Union générale des étudiants burkinabè (UGEB) et le Réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest-Burkina Faso (RASALAO-BF).