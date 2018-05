Cote d'Ivoire: Primature - Amadou Gon est rentré hier

Ce voyage a été l'occasion pour lui de partager les résultats liés aux performances de l'économie ivoirienne unanimement saluées par les partenaires de Bretton Woods. Mais également pour inviter les investisseurs privés en leur présentant le potentiel et les opportunités qu'offre cette économie ivoirienne dont le dynamisme continue d'être salué par les observateurs nationaux et internationaux.

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est rentré hier de son séjour américain, qui avait été l'occasion de l'obtention de trois accords de prêts en marge des Assemblées de printemps du Fonds monétaire international (Fmi) et du Groupe de la Banque mondiale à Washington. Le chef du gouvernement a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, par plus d'une dizaine de membres du gouvernement, avec à leur tête le ministre d'État Hamed Bakayoko.

