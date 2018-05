Cote d'Ivoire: Impôts/Tournoi des Conservations foncières - "Enregistrement et du Timbre", grand vainqueur

L'équipe de Publicité foncière va réduire le score et même obtenir un penalty dans les ultimes minutes de jeu. Un penalty que va malheureusement manquer le capitaine Irié, permettant à la formation de Enregistrement et du Timbre de Marcory, de s'adjuger la 4è édition du tournoi de l'Amitié des Conservations foncières.

Ce sont les maracaniers de la régie de Marcory qui ouvrent la voie des buts dès l'entame de jeu. Désarçonnés par ce but éclair, la régie Publicité foncière, sous l'impulsion de l'excellent Ouattara Kolo se réorganise. Tour à tour, Nahi Kiga et Kouadio Richard vont manquer l'égalisation. Les soldats de l'économie de Marcory vont profiter d'une autre brèche pour corser l'addition (2-0).

Au terme de matches de poules âprement disputés, Publicité foncière et Enregistrement et du Timbre, leaders de leurs poules respectives, vont obtenir leur ticket pour la finale. Laquelle aura tenu tout le public du Lycée classique de Cocody, théâtre de la compétition, en haleine.

A savoir, les services Immatriculation, Publicité foncière, Morcellement-Mutation, Arrêtés domaniaux, Livre foncier électronique, Formalité fusionnée, Enregistrement et du Timbre et les Redevances domaniales. Soit un total de huit régies des Impôts.

Huit (8) équipes de la Direction générale des impôts (Dgi) étaient en course le 28 avril 2018, pour la 4è édition du Tournoi de l'amitié des Conservations foncières dotée du trophée Tidiane Kaba Diakité, directeur du Domaine de la conservation foncière de l'Enregistrement et du Timbre.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.