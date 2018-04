Burkina Faso: Paysage politique burkinabé - Le PUR se réclame ni de l'opposition ni de la majorité

« Les Progressistes unis pour le renouveau (PUR) », nouveau parti politique, a été officiellement lancé le 28 avril 2018 au Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) à Ouagadougou. Son emblème est le Cheval blanc et il est dirigé par Justin Wahir Somé.

Ce parti entend se battre pour conquérir le pouvoir d'Etat. Pour le moment, il n'est ni de l'Opposition, ni de la majorité présidentielle. Le PUR est un parti de gauche, d'obédience sankariste.

Le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) a refusé du monde le 28 avril dernier. Et pour cause, il a servi de cadre pour le lancement de l'un des derniers nés de la scène politique burkinabè, le PUR. Le Bureau exécutif national (BEN) de ce parti est composé de 23 membres. Parmi eux, des personnes connues de la scène politique burkinabè.

Il s'agit, entre autres, de Justin Wahir Somé et de Lassina Sawadogo. Le premier cité, Justin Wahir Somé, en est le président. Il a été SG du Parti national des patriotes, vice-président du Front des forces sociales (FSS) et secrétaire national chargé de la planification de l'Union des partis sankaristes (UNIR/ PS).

Quant au second, Lassina Sawadogo, c'est bien lui cet inspecteur des impôts dont la photo avait fait le tour du monde pour avoir osé prendre les gants face aux éléments de l'ex-Régiment de sécurité présidentielle (RSP) pendant l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.

C'est cette équipe qui va conduire la destinée du parti jusqu'au prochain congrès, selon ses premiers responsables, qui se tiendra en 2019. Mais avant, il travaillera à redorer le blason des partis politiques au pays des Hommes intègres.

« La politique a perdu ses lettres de noblesse parce qu'il y a des gens qui ont œuvré pour qu'il y ait une image négative de cette politique », a déploré Justin Wahir Somé, président du PUR.

La vision du parti, à en croire Justin Somé, est celle d'un Burkina nouveau et debout, en harmonie avec son peuple, qui « tourne radicalement et définitivement le dos à tous les modèles qui lui ont été imposés, pour oser inventer son avenir et qui est dirigé par des hommes et des femmes intègres, dignes et compétents, qui poursuivent l'intérêt général et qui sont soumis à l'obligation de rendre compte ».

Pour le PUR, au-delà des Sankaristes, les Burkinabè, dans leur immense majorité, ne sont plus satisfaits d'une « classe politique qui reste bloquée sur les mêmes personnes et leurs offres politiques inadaptées depuis plus d'une trentaine d'années ».

Ainsi, Justin W. Somé a estimé que la situation actuelle appelle à un sursaut patriotique afin de redonner confiance et espoir au peuple en mal de sa classe politique.

C'est pourquoi, révèle-t-il, les « patriotes progressistes » ont décidé de créer un mouvement politique d'obédience sankariste et progressiste dénommé « Progressistes unis pour le Renouveau » (PUR).

A noter que les premiers responsables du PUR ont infirmé les rumeurs selon lesquelles Alexandre Sankara, député élu sous la bannière du l'UNIR/PS, serait le vrai créateur du PUR.

« Laissez courir la rumeur », a expliqué M. Somé. En réalité, Alexandre Sankara, en tant que député de l'UNIR/PS, ne peut pas, dans le même temps, être président d'un autre parti qui vient de naître.

Le PUR sera-t-il de la mouvance présidentielle ou de l'opposition politique ? A cette question, M. Somé a refusé d'apporter plus de précisions, mais il affirme tout de même que le Mouvement sankariste a longtemps milité dans l'opposition politique et ne peut pas demeurer éternellement dans cette opposition. Il rassure que la position du parti sera bientôt précisée au cours d'une conférence de presse.