La maison du peuple de Ouagadougu a refusé du monde le 28 avril 2018. Cause : la tenue du 2e congrès du Nouveau temps pour la démocratie (NTD). Venus des quatre coins du Burkina, sympathisants et militants de ce parti ont participé massivement à ce congrès pour montrer leur soutien au dit parti dirigé par Vincent Dabilgou.

« Ancrage du NTD dans les communes, quelle stratégie en matière d'organisation et de mobilisation ». C'est le thème donné au 2e congrès ordinaire du NTD qui s'est tenu les 27 et 28 avril derniers, à Ouagadougou.

La nécessité d'une couverture géographique progressive des structures du parti, la question de la mise en place d'une administration organisationnelle efficace, la promotion d'un processus de prise de décision participative et les questions de la promotion, du genre.

Ce sont, entre autres, les différents messages que le président du parti, Vincent Dabilgou a donné lors du 2e congrès de son parti en présence de ses militants, sympathisants et des autres partis politiques venus témoigner leur soutien au dit parti.

«Nous voulons être dans la majorité présidentielle, une force d'accompagnement et de mobilisation», a déclaré le président avant de poursuivre en demandant aux militants de rester mobilisés derrière son parti afin de soutenir le programme du président Roch Marc Christian Kaboré qui traite de fondement de développement, des conséquences et des causes des problèmes du Burkina. Ce congrès, de l'avis de Vincent Dabilgou est axé sur leur stratégie de mobilisation, à travers l'ensemble des communes du Burkina.

Parce que leur vision, a-t-il poursuivi est d'aller loin, et pour aller loin, ils doivent se préparer. «Ce congrès pose les fondements de notre processus organisationnel pour pouvoir nous implanter partout au Burkina. Car la politique a besoin de leadership et ce leadership nous ne l'aurons qu'à travers la mobilisation et l'accompagnement de nos militants», a-t-il dit.

Le président Vincent Dabilgou a, lors de ce congrès, fait un bref aperçu sur la situation nationale qu'il trouve être des menaces pour le pays, notamment le procès du putsch manqué de 2015.

Sur ce, le président du NTD a indiqué que les questions qui reviennent sur ce dossier sont relatives à la lenteur et l'indépendance de la justice mais également, au procès lui-même.

Pour Vincent Dabilgou, vu la complexité du dossier, il invite le peuple burkinabè à garder le calme et à faire confiance à la Justice burkinabè. Le président a aussi fait cas de la réinstauration impérieuse de l'autorité de l'Etat et à la promotion du civisme au Burkina.

«Notre parti a fait le choix d'encourager toute initiative visant à stopper l'effritement de l'autorité de l'Etat», a-t-il martelé. Au cours de ce congrès, le bureau exécutif national a été renouvelé avec 77 membres.

Notons qu'en marge de ce 2e congrès du NTD, il se tient une exposition sur les meilleures pratiques de développement durable pendant une semaine à la maison du peuple.