Sénégal: Lutte - Gouy Gui recale Siteu et se relance

Quoi qu'il en soit, avec ces 16 victoires obtenues en 22 combats, il relance de plus belle sa carrière et s'ouvre d'intéressantes perspectives.

Gouy Gui parviendra dans cette ultime action à user de son endurance et surtout de sa puissance physique pour contrer son adversaire d'un mouvement de hanche et finalement le déséquilibrer au sol à la limite des sacs délimitant l'arène.

Après une tentative de projection avortée et interrompue aux abords des sacs, Siteu ne tarde pas à revenir à la charge en tentant cette fois le coup de force. Mais cette dernière action lui sera tout simplement fatale devant l'expérience et la ruse de son adversaire.

Si Siteu se montrera plus entreprenant dans l'accrochage, avec des tentatives de croc en jambes et ses crochets, Gouy Gui va surtout en profiter pour s'agripper sur le pagne de son adversaire et conforter sa prise. Mais il fait surtout étalage de son endurance pour résister.

Gouy Gui a relevé, le défi de Siteu en s'imposant hier, dimanche 29 avril, au stade Léopold Senghor. Au sortir des défaites qui l'ont presque contraint à une remise en question et une préparation physique aux Etats-Unis, le lutteur de l'école de lutte Mor Fadam a renoué avec le succès en s'imposant, devant son jeune adversaire qui sortait d'un probante succès face à Zoss et porté par ses nombreux supporters. Mais, le Baobab de Thiénaba a répondu présent.

Le sociétaire de l'école de lutte Mor Fadam a utilisé sa ruse et sa puissance athlétique pour s'imposer. Un succès à valeur de réhabilitation pour le Baobab de Thiénaba qui sort de deux défaites qui ont fait désordre dans son fulgurant parcours mené jusqu'ici et riche de 15 victoires en 21 combats.

