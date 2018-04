Congo-Kinshasa: L'ambassadeur belge relevé de ses fonctions

En République démocratique du Congo, Bertrand de Crombrugghe n'est plus ambassadeur de la Belgique. Le ministère belge des Affaires étrangères le confirme à RFI ce lundi 30 avril après la parution d'un article dans le quotidien néerlandais De Standaard.

En janvier dernier, le diplomate avait quitté Kinshasa sur fond de tensions diplomatiques entre les deux pays, officiellement pour « une série de discussions ». Finalement, il a été relevé de ses fonctions.

Lorsque Bertrand de Crombrugghe avait quitté précipitamment Kinshasa à la fin janvier, certains avaient déjà parlé d'une « rupture ».

Mais à l'époque, le ministère des Affaires étrangères minimisait la crise. « Ce n'est pas un rappel dans le sens diplomatique du terme, expliquait alors l'un de ses porte-paroles. Techniquement, c'est un retour à Bruxelles pour des discussions » pour « une dizaine de jours ».

Trois mois plus tard, décision a finalement été prise de le rappeler. La raison invoquée est « le contexte bilatéral ». Autrement dit, la brouille diplomatique qui s'aggrave entre les deux pays.

Kinshasa vient alors d'annoncer la fermeture de la nouvelle agence belge de développement et aussi de la maison Schengen. Bruxelles rappelle également ce lundi matin que la RDC n'a plus d'ambassadeur en Belgique depuis plus d'un an.

Mais le journal néerlandophone De Standard qui révèle l'information évoque lui une « rupture de confiance » entre l'ambassadeur et le ministère belge des Affaires étrangères. Des divergences sur la tonalité à adopter vis-à-vis de Kinshasa dans une période difficile.

La Belgique dit maintenir le dialogue avec la RDC et espérer que les tensions bilatérales pourront être résolues « de façon à ce que la Belgique et la RDC puissent à nouveau être représentées à un niveau d'ambassadeur à Kinshasa et à Bruxelles ».

En attendant, l'intérim à l'ambassade de Belgique à Kinshasa est assuré par Philippe Bronchain, ex-consul général de Belgique à Lubumbashi. Rappelons que Kinshasa avait demandé à la Belgique la fermeture de ce consulat en février dernier.