Burkina Faso: Aristide Ouédraogo, president du FPR - « Tahirou Barry ne fait pas partie du parti »

Sur ce dernier parti particulièrement, une certaine opinion soutient que l'actuel député Tahirou Barry, serait le géniteur du FPR et viendrait récupérer sa « chose » à la fin de son mandat à l'Assemblée nationale. Interpellé sur la question, le président Aristide Ouédraogo a été on ne peut plus clair.

Selon M. Ouédraogo, le parti a été formé par un ensemble de jeunes issus d'Organisations de la société civile (OSC), et de dissidents de plusieurs partis, notamment l'ADF/RDA, le PAREN, etc.

Ce triste état des lieux ne fait qu'exacerber les sentiments forts d'une peur de l'avenir et des doutes légitimes sur la capacité de l'élite dirigeante actuelle à redonner espoir à la Nation tout entière par manque d'esprit d'initiatives à la hauteur des attentes, car ne comptant que sur sa boussole principale, à savoir un Plan national de développement économique et social (PNDES) mort dès sa création...

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.