Sénégal: Ablaye Cissoko - « Autour de minuit » sans Habib Faye - «C'est Habib qui devait diriger la scéne cette année »

Le premier «Autour de Minuit» (l'un des Off du Festival) de cette 26ème édition du Saint-Louis Jazz Festival, celui du 27 avril, était évidemment très attendu. Habib Faye manquerait forcément à la scène de l'Institut français de Saint-Louis, qu'il avait pris l'habitude de partager avec Ablaye Cissoko.

Le joueur de kora, qui se produit cette année avec son groupe, l'African Jazz Roots, était évidemment très ému. «C'est une scène très endeuillée, et je vais vous confier quelque chose : cette année, c'est notre grand-frère Habib qui devait diriger cette scène.

Moi je ne devais pas être là à cette période, il devait gérer. Je devais revenir le 30 pour qu'on puisse jouer ensemble. Et le Tout-Puissant en a décidé autrement. Le projet que j'avais ne s'est pas fait non plus, pour une autre raison.

On n'aurait pas dû le faire («Autour de Minuit», Ndlr), mais on le fait aussi pour sa mémoire. (... ) Il a grandi dans la musique, il ne savait faire que cela, et donc on a une pensée pour un homme multidimensionnel... Un homme (il cherche ses mots)... Habib, c'est Habib, voilà.

Le joueur de kora est aussi revenu sur ce projet d'album qu'ils avaient ensemble : «C'est vrai. On a déjà enregistré, on a pratiquement tout fini hein, mais ça, on verra avec sa famille... Pour l'instant, c'est quelque chose qui est fait, c'est déjà fait.

Le moment venu, on verra avec sa famille. Pour l'instant, ce qu'on souhaite, c'est de le raccompagner à sa dernière demeure, (Habib Faye sera inhumé le lendemain, samedi 28 avril, Ndlr) que le Seigneur l'accueille dans son Paradis, et après, là, on pourra parler de projets. Il y avait beaucoup de projets : une très grande tournée nationale et internationale, beaucoup de dates...

Déjà, des dates sont annulées, mais je sais que le festival Oléron en France (où les deux artistes étaient invités, Ndlr) a publié un article aujourd'hui, à sa mémoire, où ils disent qu'ils n'annuleront pas. On va essayer de jouer, pour lui rendre vraiment hommage.»