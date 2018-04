Sénégal: Annulation de la loi portant parrainage - Abdoul Mbaye se félicite de la saisine du Conseil constitutionnel

Pour cause, l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail par le biais d'un communiqué de son Conseil national en date d'hier, dimanche, a vivement condamné « les tripatouillages auxquels nous assistons à quelques encablures d'une échéance majeure dans la vie démocratique de notre pays.

En effet, le dernier en date porte sur l'adoption sans débat d'une réforme de la loi électorale portant sur l'extension du parrainage à l'ensemble des candidats à la présidentielle».

Et l'Act de poursuivre : « Outre le procédé (Adoption sans débat) totalement en porte-à-faux avec les textes régissant le fonctionnement de l'Assemblée nationale, le Conseil national réaffirme le caractère anticonstitutionnel de cette réforme.

Il fustige la manière désinvolte avec laquelle le pouvoir foule au pied les acquis garantis par la Constitution en interdisant la marche de l'opposition contre cette réforme ».

Par conséquent, l'ancien Pm Abdoul Maye et son parti qui se disent soucieux de la préservation de l'expression démocratique et de la garantie des droits des citoyens par la Constitution, se sont félicités de la saisine du Conseil Constitutionnel pour annulation de cette réforme dite « anticonstitutionnelle ».

Magnifiant en outre le rôle joué par son président et l'ensemble des compagnons durant la journée de protestation du 19 avril 2018, le parti d'Abdoul Mbaye a confirmé « la nécessité de ne pas baisser la garde et de demeurer solidaire de toute l'opposition politique et citoyenne dans le combat pour des élections libres et transparentes en 2019 ».

Pour autant, l'Act a exhorté « l'ensemble des parties prenantes à se montrer très attentives à une probable manipulation des fichiers des Bourses familiales et Couverture maladie universelle (Cmu), suite aux responsabilités données à l'ancien directeur de l'Agence Nationale de la Démographie et des Statistiques et actuel directeur du Port Autonome de Dakar au sein du pôle du parti APR en charge de la collecte des signatures du parrainage du candidat Macky Sall ».