Des artistes, acteurs politiques et religieux, amis et proches ont rendu un dernier hommage au bassiste et claviériste du Super Etoile, Habib Faye, décédé à Paris mercredi dernier.

C'était avant-hier, samedi 28 avril, à l'occasion de la levée du corps de l'artiste à l'hôpital principal où l'on s'est souvenu d'un homme d'une «dimension internationale».

Décédé mercredi dernier à Paris des suites d'une maladie, le bassiste et claviériste du Super Etoile, Habib Faye, a été inhumé avant-hier, samedi 28 avril, au cimetière musulman de Yoff.

Auparavant, une foule immense, dont des artistes, des autorités politiques et religieuses, en plus de la famille biologique du défunt lui-même, a pris d'assaut dans la matinée la morgue de l'hôpital principal de Dakar pour lui rendre un ultime hommage. L'émotion était à son comble à la levée du corps du guitariste «hors pair» qu'a été Habib Faye.

Tristesse, émotion et consternation se lisaient sur tous les visages, avec des larmes parfois dissimulées sous des lunettes de soleil. Mais les témoignages étaient unanimes sur les valeurs de l'homme. Très affligé, le chanteur Ouza Diallo regrette la mort du guitariste.

«Personne ne s'y attendait, il était juste âgé de 52 ou 53 ans», déclare-t-il avant de qualifier le défunt de quelqu'un qui «avait le don de Dieu dans la musique». Mieux, dit le musicien, «Habib Faye a apporté sa pierre à l'édifice de la musique sénégalaise».

Dans son oraison funèbre, le président de la République, Macky Sall, a mis en avant les valeurs et les qualités humaines d'Habib Faye.

Il regrette la «perte d'un homme réputé par sa discrétion». «Sa musique partait toujours de ce que nous sommes, de ce que nous sentons pour nous entrainer vers des rythmes et des mélodies bien loin de notre quotidien», a fait savoir Macky Sall.

Et de poursuivre: «je sais que vous éprouvez la douleur de la perte d'un membre éminent de votre famille, mais je peux vous dire également que le Sénégal vient de perdre un grand fils, une vitrine internationale et l'on me rappelle que l'Afrique aussi pleure la disparition de Habib Faye».

C'est par la suite, dans une grande tristesse et une grande douleur accompagnée de pleurs difficilement contenus que la dépouille a été embarquée dans un corbillard.

Le cortège funèbre a pris la direction de la mosquée El Mansour de Grand Dakar où a été effectuée la prière mortuaire, suivie de son inhumation au cimetière musulman de Yoff.