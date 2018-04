Sénégal: L'américaine KJ Denhert sur la scène du Saint-Louis Jazz - Au feeling !

Elle dit de sa musique qu'elle est inclassable, le personnage est spontané, chaleureux, différent, solaire, grave, soft, ou profond... Elle vous mettra dans la confidence, s'improvisera professeur de chant ou conteuse du soir.

La chanteuse américaine KJ Denhert (et son groupe le New York Unit) était ce vendredi 27 avril sur la scène du Saint-Louis Jazz Festival. Avec à ses côtés le bassiste sénégalais Doudou Bâ, installé à New York depuis plusieurs années, et qui tenait à rendre hommage, en musique, à son «ami» Habib Faye.

Comment dire... C'est malheureusement devenu le rituel des soirées de ce Saint-Louis Jazz Festival : la petite note triste en intro, dont on se serait bien passé, évidemment, la petite minute de silence à laquelle vous n'échapperez pas, à la fois grave et cérémoniale, contre l'oubli et à la mémoire du bassiste et compositeur sénégalais Habib Faye.

La soirée de ce vendredi 27 avril a elle aussi commencé avec un arrière-goût de... Quelque chose entre l'amertume et la gratitude.

Dans un français très américanisé, la langue de ses sentiments peut-être, le bassiste sénégalais Doudou Ba, installé à New York depuis de très longues années, s'est retrouvé à devoir partager, avec le public, un peu de son histoire (personnelle) avec Habib Faye, dont il était si proche qu'il lui avait généreusement prêté cette «basse» à laquelle «il tenait comme à sa femme».

Et puis, dira-t-il, «la meilleure façon» de lui rendre hommage, ce serait «de jouer de la musique, parce qu'il aurait voulu que nous continuions à jouer».

C'est ce qu'il a fait, quoique de façon assez discrète, avec pudeur et retenue ; à dessein. Sous les feux des projecteurs ce soir-là, la chanteuse KJ (Karen Jeanne) Denhert et son band, le New York Unit, avec lequel Doudou Ba joue et se produit depuis une vingtaine d'années.

Tirée de leur répertoire-maison, la chanson «Goodbye sunny friend», ou l'aurevoir à un ami ensoleillé. «Sunny», comme KJ elle-même, solaire, contagieuse, électrique et magnétique, derrière son épaisse chevelure gris cendre.

Son style ? Rien de très précis. Du jazz, du blues, de la soul, quelques lointains accents de country par endroits, et du coffre... beaucoup de coffre.

De la part d'une chanteuse reconnue, en 2009, comme l'une des «meilleures femmes vocalistes», rien de surprenant.

Juste assez pour vous donner des frissons, de sa voix chaude et enveloppée, ou vous imposer un silence de cathédrale, vous faire battre du pied, ou swinguer avec cette artiste-caméléon, qui appelle sa musique «urban folk jazz», et qui vous dira, en fin de compte, qu'elle a «différentes sortes de musique». Un méli-mélo «difficult to classify, but easy to enjoy» ; difficile à classer, mais facile à apprécier.

Sur la scène, vous la verrez assise, dans la confidence, sobre, grave, soft, déchaînée, en conteuse du soir, en amie, etc.

Ou alors s'improvisera-t-elle professeur de chant et de rythme, comme ce fut le cas lors de cette soirée, sur un joli morceau intitulé «Sorry», nominé, il y a quelques années, dans la catégorie «Best Blues Song» (14th Annual Independent Music Awards)

Sur scène toujours, KJ Denhert est du genre généreux : tranches d'humour, tranches de vie, petites pensées intimes et autres vieux souvenirs, sur cette chanson-là notamment, «Esmeralda», «écrite pour une amie», «lovely and kind» (adorable et gentille, Ndlr), qui «riait de ses blagues».

KJ, c'est aussi l'art de passer d'un jazz épuré pour ne pas dire instrumental, à un autre, nettement plus bavard, l'art de vous raconter des histoires ou celui de baragouiner quelques mots de français. Mais comme dirait la chanson, «elle est d'ailleurs».

Originaire de la Grenade, Karen Jeanne Denhert, qui a travaillé comme analyste financier dans une autre vie, est née en 1958 à New York. C'est à l'âge de 10 ans qu'elle commence à jouer de la guitare, et à écrire de la musique ; en autodidacte...

De quoi expliquer, peut-être, son côté spontané, au feeling... «Ce show me vient du cœur, confiait-elle d'ailleurs aux journalistes, quelques petites minutes après son concert, donc je suis satisfaite.»