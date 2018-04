Sénégal: Sédhiou - Recrudescence de la razzia sur le bétail en zone de frontière sud

Des populations de la commune de Samine Balante et les villages environnants ont répondu massivement à la journée de mobilisation sociale contre la récurrence des vols de bétail aux allures de razzia dans la zone.

Les marcheurs ont érigé des barricades sur la route nationale N°6 (RN6) reliant Ziguinchor à Kolda, en passant par Goudomp. Ils pointent un doigt accusateur sur leurs voisins de la Guinée-Bissau qui sont des auteurs de ce «crime» à l'origine de la pauvreté grandissante dans leurs collectivités.

Des populations de la commune de Samine Balante et environs, dans l'extrême sud de Sédhiou, ont choisi la rue, avant-hier samedi, pour exprimer leur exaspération face à l'ampleur du vol de bétail dans les collectivités frontalières avec la Guinée-Bissau.

Ils sont nombreux, au moins trois cents manifestants, jeunes, moins jeunes et personnes du troisième âge, hommes et femmes, à constituer une masse compacte pour décrier ce phénomène à la fois appauvrissant et source de conflits permanents avec notamment les voisins de la Guinée-Bissau.

Ansoumana Agora Daffé, le président du Collectif pour le développement du Balantacounda a indiqué qu'«entre le 19 janvier et le 14 avril, soit en 4 mois, il y a eu plus de 200 têtes de bœufs qui ont été volées, 179 moutons et 158 chèvres, sans compter les porcs et la volaille.

L'ampleur est telle qu'on ne parle plus de vol, mais de razzia car, même en plein jour, les voleurs en provenance de la Guinée-Bissau voisine, armés de Kalachnikovs, exercent de la violence sur les propriétaires de bêtes et les emportent».

Et de poursuivre sur une note de colère qui frise la rage: «il revient au gouvernement du Sénégal d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans cette zone du Balntacounda. Nous sommes fatigués de ces vols qui nous appauvrissent. Nous ne pouvons plus réaliser d'économie à cause de ces vols massifs».

Dans un tout autre registre, les marcheurs exigent l'ouverture du centre hospitalier de Samine. «L'hôpital de Samine est à 90% achevé et une bonne partie des équipements disponibles. Mais personne ne sait pourquoi son ouverture tarde toujours.

Cela nous rappelle l'hôpital de la paix de Ziguinchor qui a connu, hélas, trois présidents de la République avant d'ouvrir ses portes aux patients (Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, ndlr).

Le besoin en santé est immense et préoccupant ici. Même pour des maux de tête persistants, il faut se rendre à Ziguinchor. Or, il faut au moins 20.000 F CFA pour mobiliser une ambulance», déplore-t-il.

Les manifestants n'ont pas fait acte de violence physique, mais ont érigé des barricades sur la route nationale N°6 appelée route du Sud reliant Ziguinchor à Kolda, en passant par Goudomp, Samine et Tanaff.

Leur seul exigence, trouver une solution définitive au vol de bétail dont les conséquences sont dramatiques, selon eux, à tout point de vue.

Antérieurement, plusieurs rencontres internes et paritaires avec les voisins de la Guinée-Bissau ont eu lieu, mais la pratique étant culturelle de l'autre côté de la frontière, ne sera pas si facile à dissiper.