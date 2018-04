Sénégal: Souleymane Teliko - «Si des magistrats sont convaincus que leur carriere dépend de l'éxécutif, certains rendront service plutôt que justice»

Ce qui est préjudiciable à l'indépendance et au respect des droits et libertés individuelles. Quand des magistrats sont convaincus que leur carrière ou leur sort, dépend exclusivement de l'exécutif, puisque le degré de résistance n'est pas le même, vous verrez toujours certains enclins à rendre des services plutôt qu'à rendre la justice».

Le principe d'inamovibilité est une garantie fonctionnelle qui interdit à l'exécutif de déplacer un juge sans son consentement. Au Sénégal, ce principe n'est pas respecté. Plus de 90% des juges sont dans une situation de précarité qui fait qu'à tout moment on peut les déplacer.

quelles réformes pour le Conseil supérieur de la magistrature et le parquet». Une rencontre organisée à l'initiative de l'Association des chroniqueurs judiciaires et la Ligue sénégalaise de droits humains (Lsdh).

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.