Sénégal: Inculpé d'assassinat et placé sous mandat de dépôt depuis 4 ans - Mamadou Dia relaxé au bénéfice du doute

Accusé d'avoir commis un meurtre avec préméditation sur la personne de Serigne Modou Dia, un jeune boutiquier âgé de 25 ans, Mamadou Dia bénéficie d'une relaxe au bénéfice du doute, après quatre années passées au niveau de la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Matam. Toutefois, le procureur a relevé appel du jugement rendu en faveurs du mis en cause.

Les populations de la jeune commune de Sinthiou Bamambé s'étaient réveillées, le jour du 16 janvier 2014, fortement anéanties par le meurtre odieux qui venait d'être perpétré à l'endroit d'un jeune boutiquier qu'on avait retrouvé gisant dans une marre de sang, le cou quasiment tranché.

Saisis au téléphone par le préfet du département de Kanel, les éléments de la brigade de gendarmerie de Ourossogui, accompagnés du médecin-chef du district sanitaire et des sapeurs pompiers, effectueront un transport sur les lieux afin de procéder aux constatations d'usage.

Suite aux investigations effectuées sur le voisinage, le nommé Mamadou Dia, allias Samba, sera interpellé. Durant l'enquête préliminaire, comme le révèle le compte-rendu du procès verbal, le mis en cause livrera plusieurs déclarations.

En indiquant d'abord s'être absenté durant deux jours pour aller chercher de la paille dans la localité de Andi Yéri, avant de nommer, par la suite, Samba Diallo, Djeynaba Diallo et Ramata Mamadou Dème comme auteurs du meurtre durant le cambriolage qu'ils auraient effectué ensemble au niveau de la boutique. Précisant tout de même, qu'il n'était pas sur les lieux au moment des faits...

Dans l'ordonnance de mise en accusation, il ressort que c'est en effet durant la troisième interrogation que le mis en cause aurait précisé aux enquêteurs sa disposition de leur dire la vérité, en reconnaissant avoir tué le jeune boutiquier par jalousie.

Du fait d'une relation que ce dernier continuait d'entretenir avec son épouse, en dépit des nombreuses mises en demeure qu'il lui aurait faites.

«Mettant à nu son modus opérendi, il signale avoir emprunté au logeur de sa victime une charrette pour faire croire qu'il allait chercher de la paille en brousse. C'est sur ce, qu'il avait escaladé nuitamment le mur de clôture de la boutique de sa potentielle victime.

Et, comme la porte de la chambre n'était pas fermée, il lui avait remis, après salutation, une pièce de 100 francs pour l'achat de lait.

A peine qu'il lui tournait le dos pour aller chercher le produit, il le suivit pour lui administrer, à mis chemin, un coup de coupe-coupe sur la nuque et un deuxième sur la tête pour l'achever alors qu'il était déjà à terre.

Il soulignait que pour l'exécution bien parfaite de son plan bien établi, être aussitôt reparti en brousse à bord de la charrette, après avoir jeté l'arme dans les buissons.

Il soulignait enfin, que c'est parce qu'il croyait que c'est Samba Diallo qui l'a dénoncé, qu'il avait voulu l'accuser, à tort, au même titre que Ramata Diallo et Djieynaba Diallo», apprend-on de l'ordonnance de renvoi lue par le greffier...

Un certificat médical établi à la date du 16 janvier 2014, par le médecin-chef du district sanitaire de Kanel, renseigne que la victime est décédée par hémorragie et section complète de la moelle cervicale secondaire suite à un traumatisme crânien violent.

LE MIS EN CAUSE NIE LES FAITS

Devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Matam, le sieur Mamadou Dia, allias Samba, niera formellement les faits, en rejetant en bloc ses premières déclarations consignées dans l'enquête.

«J'ai avoué parce qu'on m'avait torturé au niveau de la Gendarmerie. J'ai passé la nuit à Andi Yari pour chercher de la paille.

La dame Haba Diallo me connait bien car j'ai passé la nuit chez-elle. C'est à mon retour que mon épouse m'a informé de la mort du boutiquier qui est un individu sans problème», dit-il. Avant d'ajouter: «je n'ai jamais affiché de jalousie à son endroit car je ne l'ai jamais soupçonné d'une quelconque relation avec mon épouse».

Ce que confortera d'ailleurs cette dernière devant la Chambre criminelle, témoignant à titre d'information. Seulement, la dame Haba Diallo, qui nie le connaître, réfutera aussi les allégations selon lesquelles elle l'a vu passer la nuit chez-elle...

LE PROCUREUR REQUIERT LES TRAVAUX FORCES A PERPETUITE

Confondant l'inculpé dans ses déclarations, en plus de la reconstitution des faits jugée édifiante, le parquetier déclarera le mis en cause coupable d'avoir volontairement et de manière préméditée attenter à la vie de sa victime.

Jugeant sur ce «qu'il était évident de noter que les simples atermoiements de l'inculpé, dépourvus de toute preuve à l'appui, ne sauraient prospérer devant les témoignages concordants et surtout face à ses aveux précédemment consignés dans le procès verbal d'enquête préliminaire».

Le procureur, attestant par la suite que les charges d'assassinat étaient bien établies, demandera de mettre hors d'état de nuire ce genre d'individu en le condamnant à une peine de travaux forcés à perpétuité.

LA DEFENSE DEMANDE UN ACQUITTEMENT EN L'ABSENCE DE PREUVES QUI...

Durant sa plaidoirie, Me Aboubacry Barro qui assurait la défense de l'inculpé soulignera plusieurs zones d'ombre contenues dans le dossier.

Comme, dit-il, cette déclaration de la dame Houlèye Mamadou Dème qui avait dit aux enquêteurs, alors qu'elle s'était rendue à la boutique de Serigne Modou Moustapha Dia, en compagnie de sa fille pour acheter du lait et des batteries, avoir aperçu depuis la véranda des jeunes qu'elle ne saurait identifier.

Ces derniers, sortant de la boutique, disaient qu'ils allaient faire mal au boutiquier qui avait refusé de leur faire de la monnaie.

Cette piste, se désole-t-il, n'a jamais été exploitée. «Avec le manque de preuves conséquentes, rien ne nous dit que mon client est coupable des faits.

Les nombreuses déclarations livrées à la Gendarmerie ne peuvent être prises en considération, parce que le sieur Mamadou Dia, allias Samba, déclare bien avoir été forcé de le faire. S'agit-il d'une extorsion d'aveux comme en témoignent les brûlures qu'il a par devers lui?»

Poursuivant, il note que «si cela se faisait, les charges de crime passionnel ne pourraient aussi lui être portées en ce sens qu'il n'a jamais été question de jalousie relevant d'une quelconque liaison intime entre la victime et son épouse.

Sur ce, les déclarations fournies devant la Chambre criminelle par le prévenu et son épouse sont édifiantes. Il reste que, j'ai remarqué que l'arme mise sous scellé comme étant celle du crime, a toute la physionomie d'un sabre datant de l'hégire...

Mon client déclare avoir montré aux enquêteurs un coupe-coupe, une hache et une machine à cultiver et non une arme qui aurait servi à commettre un meurtre.

Dans ce cas de figure, je demande à la Chambre de prononcer un acquittement en l'absence de preuves qui pourraient prouver sa culpabilité», a ajouté Me Barro.

Statuant, la chambre criminelle prononcera la relaxe du prévenu au bénéfice du doute. Un jugement contre lequel le procureur interjettera appel.