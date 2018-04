Ismaïla Madior Fall annonce, en outre, l'achèvement du Tribunal de grande instance de Dagana, la réhabilitation des palais de justice de Kolda et de Matam et enfin, la rénovation des palais de justice de Ziguinchor et de Thiès.

Ainsi, en 2018, il est prévu notamment la poursuite des travaux d'achèvement du nouveau palais de justice de Saint-Louis, le démarrage de la construction du nouveau palais de justice de Fatick et la construction du tribunal de Ranérou et du Tribunal de grande instance (Tgi) de Pikine-Guédiawaye.

Mieux dit Ismaïla Madior Fall, la construction et la réhabilitation des palais de justice et autres édifices seront poursuivies.

«Le problème le plus récurent est celui du manque d'effectifs, magistrats comme greffiers. Et, même s'ils disposaient d'effectifs suffisants, le manque de matériel informatique ralentit considérablement leur travail».

Pour Henry Grégoire Diop, «il n'y a pas de longues détentions à Thiès. Et, même si c'était le cas, les magistrats ne doivent pas être jetés en pâture et à la vindicte populaire par leurs auxiliaires».

Les complaintes ont pour noms, un mauvais procès des auxiliaires de justice, l'insuffisance de moyens matériels et la faiblesse des ressources financières. Revenant sur les grèves des prisonniers de la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de la cité du rail, il a déclaré qu'«il n'y a pas de longues détentions à Thiès... »

