Algérie: L'Algérie décroche 4 prix au Festival arabe des radios et télévisions à Tunis

Tunis — L'Algérie a décroché quatre prix à la 19e session du Festival arabe des radios et télévisions tenu à Tunis, trois pour la Télévision algérienne et un pour la Radio nationale.

Ces distinctions ont été obtenues lors du concours organisé par l'Union de rediffusion des Etats arabes (ASBU), dans le cadre la 19e session du Festival arabe des radios et télévisions.

Le prix reçu par la Radio nationale porte sur une émission sur les "Handicapés" réalisée par la radio locale de Tlemcen.

Lire aussi: Le DG de la Radio algérienne reçoit le 1er Prix du concours des échanges des programmes radiophoniques

Pour la Télévision nationale, il s'agit du prix du meilleur programme de variétés "Entre hier et aujourd'hui (bin el barah wa el youm)" et de la médaille d'or pour le prix des émissions d'enfants pour "Studios d'enfants (sighar)". Le troisième prix est une médaille d'argent pour le documentaire "Les pierres de la civilisation (soukhourou el hadhara)" portant sur les gravures rupestres.

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, le ministre tunisien des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine et le vice-premier ministre et ministre de l'information soudanais, Ahmed Bilal ont pris part à cette la 19e session du Festival arabe des radios et télévisions. Des directeurs de médias publics et privés, en plus des personnalités du monde et la culture et de l'art ont également assisté à cette rencontre.

M.Kaouane a été distingué lors de la clôture en recevant le "Bouclier" de l'ASBU.

Cette 19e session a pour objectifs de "contribuer au développement de la production radiophonique et télévisuelle arabe et à son amélioration de manière à répondre aux aspirations de ses instances membres et aux principes pour lesquels oeuvrent celles-ci".

Pour rappel la Radio nationale a reçu samedi le premier Prix du concours des échanges des programmes radiophonique et la Télévision algérienne a décroché le 2ème prix dans la catégorie des programmes documentaires.