Algérie: Saisie d'un pistolet automatique à Tamanrasset et plus de 300 kg de kif traité à Bechar et Mascara (MDN)

- Un pistolet automatique et un lot de munitions ont été saisi dimanche à Tamanrasset par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), alors que plus de 300 kg de kif traité ont été saisis à Bechar et Mascara, indique lundi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a saisi, le 29 avril 2018 à Tamanrasset (6e Région militaire), un (1) pistolet automatique, un chargeur et une quantité de munition", précise la même source.

Au niveau de la 3ème Région militaire, des Garde-frontières "ont saisi, dans la localité frontalière de Béni Ouenif, wilaya de Béchar, une importante quantité de kif traité s'élevant à (350) kilogrammes", tandis que des détachements combinés de l'ANP "ont arrêté à Mascara (2e RM, (5) individus et saisi deux (2) armes à feu, une quantité de munition, (19,5) kilogrammes de kif traité et (1.104) unités de différentes boissons".

Lire aussi: Saisie de plus 400 kg de kif traité à l'Ouest et au Sud du pays (MDN)

"Dans le même contexte, des détachements de l'ANP "ont appréhendé, lors d'opérations distinctes menées à Ouargla, Biskra et Djanet (4e RM, (5) narcotrafiquants et (2) contrebandiers, et ont saisi (3,5) kilogrammes de kif traité et (02) détecteurs de métaux."

Par ailleurs, des Garde-côtes "ont réussi à porter secours, lors d'une opération de recherche et de sauvetage, à (19) émigrants clandestins de différentes nationalités africaines, et repêché (15) corps, et ce, suite au chavirage de leur embarcation pneumatique prés de Cap Falcon à Oran (2e RM).

En outre, des détachements de l'ANP, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières "ont arrêté (13) immigrants clandestins de différentes nationalités à Naama, Tlemcen et Djanet", rapporte également le communiqué.