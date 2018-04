Algérie: Travaux publics - Intensifier les efforts du secteur pour accompagner le développement de Tamanrasset

Huit (8) personnes ont trouvé la mort et 12 autres ont été blessées dans 8 accidents de la… Plus »

Le ministre des Travaux publics et des Transports a ensuite inspecté le projet de renforcement de la RN-1 sur un tronçon de 100 km en allant vers In-Guezzam, et a écouté, sur site, un exposé sur la route transsaharienne (1.257 km sur le territoire de la wilaya de Tamanrasset), dont 379 km sont détériorés, selon les explication fournies.

Le secteur compte actuellement divers projets, pour un volume d'investissement de 66,9 milliards DA, dont des études de réalisation de 1.162 km de nouvelles routes, l'ouverture de 672 km de pistes, et le renforcement et la modernisation de 368 km du réseau routier de la wilaya, a-t-on précisé.

S'exprimant lors de la mise en service d'une route de contournement de 16,5 km à la sortie Nord du chef lieu de wilaya, le ministre a mis l'accent sur l'intensification des efforts du secteur des Travaux publics, notamment pour ce qui concerne les projets routiers, afin d'accompagner les exigences de développement de cette vaste wilaya du Grand Sud et contribuer au désenclavement et à l'impulsion de la dynamique économique dans la région.

