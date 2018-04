Angola: Le pays et le Cap-Vert signent un accord sur l'administration municipale

Luanda — Un accord de coopération entre l'Angola et Cap-Vert a été signé lundi au Palais présidentiel de Luanda.

Le document a été paraphé par le ministre angolais des Relations Extérieures, Manuel Augusto, et le ministre capverdien des Affaires Etrangères, Luís Filipe Tavares.

La République de Cap-Vert, qui a déjà tenu des élections municipales depuis 1992, dans le cadre de la consolidation du processus démocratique, a une certaine expérience de l'administration municipale.

L'Angola devrait tenir ses premières élections municipales en 2020.

La signature de l'accord, en présence du Président de la République, João Lourenço, fait partie du programme de la visite officielle de trois jours, que le chef du Gouvernement capverdien, José Correia Ulisses e Silva, effectue l'Angola.

Conversations

Avant la signature de l'accord, le Président angolais João Lourenço et le Premier ministre de Cap-Vert, José Ulisses Correia e Silva, se sont réunis en privé, les deux entités exprimant leur intention de consolider et d'approfondir les relations de coopération entre les pays.

Les deux chefs de gouvernement ont passé en revue les questions d'intérêt bilatéral et multilatéral et conclu au niveau de la coopération politique diplomatique, la réactivation du mécanisme de la Commission mixte et d'un partenariat bilatéral, qui a lieu tous les deux ans et de manière intercalée dans les deux pays.

Ils ont conclu qu'il était nécessaire de promouvoir des visites mutuelles au niveau ministériel et technique, dans les secteurs et les domaines les plus divers, aux niveaux central, municipal, commercial, universitaire et de la société civile.

Procédant à la lecture du procès-verbal, le ministre angolais des Affaires Etrangères, Manuel Augusto, a informé que les deux pays, sur la base de l'approfondissement des relations de coopération, ont convenu de les élever au haut niveau, se concentrant sur une base qui soutient un partenariat stratégique diversifié.

Le partenariat stratégique, selon le chef de la diplomatie angolaise, met l'accent sur un dialogue politique permanent et une coopération économique et commerciale mutuellement avantageuse.

Les parties, selon Manuel Augusto, ont également exprimé leur volonté de renforcer le dialogue et de promouvoir le soutien mutuel dans le domaine de la diplomatie multilatérale impliquant des initiatives et des candidatures au siège du système des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CPLP et du forum PALOP.

Les deux pays ont également décidé de constituer des équipes techniques d'experts, dans le but de revoir et d'adapter les instruments juridiques existants.

La visite officielle du Premier ministre de Cap-Vert se termine mardi.