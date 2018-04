Angola: Capture de plus de 15 tonnes de poisson

Huambo — Plus de quinze tonnes de tilapia, poisson-chat, entre autres espèces, ont été capturées de janvier à mars dans les rivières et lagunes de la province de Huambo par des pêcheurs artisanaux, contre 11,26 tonnes de la même période l'année antérieure.

Les données ont été avancées lundi à l'Angop par le chef du Département de l'élevage de la Direction Provinciale de l'Agriculture et du Développement Forestier de Huambo, Lemba da Silva Manuel, citant des pluies intenses et la chaleur qui ont été ressenties pendant la période en l'analyse comme cause de cette augmentation de la capture.

Il a dit que l'activité dans la province est développée par deux coopératives et 32 groupements d'intérêt économique, qui à l'exception de Longonjo et Chinjenje sont basés dans neuf districts de la province, mettant l'accent sur Caála et Huambo.

En dépit de l'augmentation du niveau de poisson enregistré au cours des trois premiers mois de l'année, Lemba da Silva Manuel a souligné que l'absence d'instruments de pêche rendait difficile la réalisation d'activités de pêche dans la province.

Il a dit qu'il n'y avait pas d'argent pour acheter plus de ressources pour les pêcheurs en raison de la situation économique et financière difficile du pays.

En raison de cette réalité, il a été informé que la Direction Provinciale de l'Agriculture n'a fourni un soutien technique qu'aux coopératives et groupes d'intérêts économiques autorisés à pêcher.