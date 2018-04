Angola: Le pays et le Cap-Vert veulent un dialogue économique

Les deux pays ont également décidé de créer des conditions techniques et juridiques permettant l'identification et la légalisation de leurs citoyens résidents dans les deux États.

Dans ce chapitre, les parties ont convenu de poursuivre la dynamique de coopération dans les domaines et secteurs les plus divers, en mettant l'accent sur l'autogestion, la défense, l'administration interne, la culture, les sports, la formation des ressources humaines et la protection sociale.

L'Angola et le Cabo Verde ont décidé de continuer à travailler pour trouver une entente commerciale mutuellement avantageuse qui permette la réouverture des lignes aériennes et maritimes régulières.

L'intention est de dynamiser davantage les partenariats commerciaux, impliquant les entreprises des deux pays visant l'intégration de leurs économies dans le marché régional et mondial, a déclaré le ministre angolais des Relations extérieures, Manuel Augusto, à la fin de la cérémonie de signature de coopération dans le domaine de l'Administration Autarchique, entre l'Angola et Cabo Verde.

Luanda — Les Républiques d'Angola et de Cabo Verde ont exprimé lundi, à Luanda, leur volonté d'institutionnaliser le dialogue entre les agences d'investissement et d'exportation dans le cadre de la coopération économique commerciale existante.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.