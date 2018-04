Ile Maurice: Océan Indien - Quatre accords pour renforcer la sécurité maritime

Rideau sur la Conférence ministérielle sur la sécurité maritime le dimanche 29 avril. Celle-ci a réuni depuis samedi plus de 180 délégués, dont des ministres de la Défense, de l'Intérieur, des Affaires étrangères ainsi que des hauts responsables d'institutions multilatérales, venant d'une quarantaine d'États et organisations régionales et internationales.

Organisé conjointement par la Commission de l'océan Indien (COI) et le gouvernement de Maurice, avec le soutien de l'Union européenne, cet événement a débouché sur la signature de quatre accords portant sur un renforcement de la coopération entre États pour une meilleure sécurité maritime dans la région occidentale de l'océan Indien. Deux accords ont été signés sous le programme régional de sécurité maritime (MAritime SEcurity, MASE).

Échange d'informations

Le premier porte sur l'échange et le partage d'informations maritimes, en particulier à travers le Centre régional de fusion d'information maritime basé à Madagascar. Le second a trait à la coordination d'opérations conjointes surtout à travers le Centre régional de coordination opérationnelle basé aux Seychelles.

Les signataires des deux accords MASE sont l'Union des Comores, Madagascar, Maurice, les Seychelles et Djibouti. D'autres États de la région sont appelés à adopter ces accords qui restent ouverts aux partenaires désirant contribuer à la sécurité maritime régionale qui conditionne la stabilité de routes maritimes d'envergure mondiale.

À l'ouverture officielle samedi, le Premier ministre Pravind Jugnauth a mis l'accent sur le lien entre sécurité et développement. «En tant que petites îles souvent dépourvues de ressources naturelles terrestres, nous aspirons à développer nos vastes espaces maritimes et à construire un nouveau chapitre de nos économies autour de l'océan. Pour que cela se matérialise, nos mers doivent être sûres et nous devons débloquer les ressources nécessaires en ce sens.»